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Haberler Yaşam SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! BİM aktüel 1-4 Nisan: çamaşır suyu, beyazlar için toz deterjan, yumuşatıcı, şampuan, vazelin...
Giriş Tarihi: 27.03.2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 12:16

SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! BİM aktüel 1-4 Nisan: çamaşır suyu, beyazlar için toz deterjan, yumuşatıcı, şampuan, vazelin...

BİM 1 Nisan aktüel ürünler kataloğunu yayımlandı. Yeni haftada temizlik ve hijyen ürünlerinden gıda ürünlerine kadar birçok fırsat ürünü indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak. Özellikle tuvalet kağıdı, çamaşır suyu, beyazlar için toz deterjan, çamaşır yumuşatıcısı, sıvı deterjan, pişirme kağıdı, lifli sabun, şampuan ve vazelin gibi hijyen ürünleri dikkat çekiyor. Gıda kategorisinde ise un, bal, ketçap, mayonez, makarna, nohut ve pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerinde cazip indirimler sunuluyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM aktüel 1-4 Nisan kataloğu ve fiyat listesi...

SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! BİM aktüel 1-4 Nisan: çamaşır suyu, beyazlar için toz deterjan, yumuşatıcı, şampuan, vazelin...

BİM 1-4 Nisan aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerle buluşmayı bekliyor. Salı gününden itibaren müşterilere sunulacak indirimli ürünler arasında temizlik ve hijyen ürünlerinden gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Bu hafta BİM marketlerinde tuvalet kağıdı, çamaşır suyu, deterjan çeşitleri, yumuşatıcı, pişirme kağıdı, şampuan ve vazelin gibi hijyen ürünlerinin yanı sıra un, bal, makarna, nohut, pirinç, ketçap ve mayonez gibi temel gıda ürünleri avantajlı fiyatlarla satışa çıkıyor. İşte BİM 1-4 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi.

SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! BİM aktüel 1-4 Nisan: çamaşır suyu, beyazlar için toz deterjan, yumuşatıcı, şampuan, vazelin...

BİM AKTÜEL 1 NİSAN SALI KATALOĞU

Siyah zeytin 119,00 TL

Biber ve domates karışık salça 89,50 TL

Kırmızı mercimek 102,50 TL

Pirinç 330,00 TL

Makarna çeşitleri 27,00 TL

Ketçap 39,75 TL

Mayonez 42,75 TL

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SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! BİM aktüel 1-4 Nisan: çamaşır suyu, beyazlar için toz deterjan, yumuşatıcı, şampuan, vazelin...

BİM AKTÜEL 1 NİSAN SALI KATALOĞU

Çamaşır suyu 158,50 TL

Toz deterjan beyazlar 299,00 TL

Sıvı çamaşır deterjanı 65,00 TL

Bebek bezi aylık paket 315,00 TL

SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! BİM aktüel 1-4 Nisan: çamaşır suyu, beyazlar için toz deterjan, yumuşatıcı, şampuan, vazelin...

BİM AKTÜEL 28 MART CUMA KATALOĞU

Çay Seti 339.00 TL
Salata Servis Kasesi 79.00 TL
Bıçak Seti 249.00 TL

SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! BİM aktüel 1-4 Nisan: çamaşır suyu, beyazlar için toz deterjan, yumuşatıcı, şampuan, vazelin...

BİM AKTÜEL 28 MART CUMA KATALOĞU

Dik Durabilen Süpürge 1.750.00 TL

Düzleştirici 329.00 TL

Aır Fryer 4.290.00 TL