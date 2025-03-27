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SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! BİM aktüel 1-4 Nisan: çamaşır suyu, beyazlar için toz deterjan, yumuşatıcı, şampuan, vazelin...
Giriş Tarihi: 27.03.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
12:16
SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! BİM aktüel 1-4 Nisan: çamaşır suyu, beyazlar için toz deterjan, yumuşatıcı, şampuan, vazelin...
BİM 1 Nisan aktüel ürünler kataloğunu yayımlandı. Yeni haftada temizlik ve hijyen ürünlerinden gıda ürünlerine kadar birçok fırsat ürünü indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak. Özellikle tuvalet kağıdı, çamaşır suyu, beyazlar için toz deterjan, çamaşır yumuşatıcısı, sıvı deterjan, pişirme kağıdı, lifli sabun, şampuan ve vazelin gibi hijyen ürünleri dikkat çekiyor. Gıda kategorisinde ise un, bal, ketçap, mayonez, makarna, nohut ve pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerinde cazip indirimler sunuluyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM aktüel 1-4 Nisan kataloğu ve fiyat listesi...