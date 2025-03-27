SEPETLERİ DOLDURAN İNDİRİMLER! BİM aktüel 1-4 Nisan: çamaşır suyu, beyazlar için toz deterjan, yumuşatıcı, şampuan, vazelin...

BİM 1-4 Nisan aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerle buluşmayı bekliyor. Salı gününden itibaren müşterilere sunulacak indirimli ürünler arasında temizlik ve hijyen ürünlerinden gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Bu hafta BİM marketlerinde tuvalet kağıdı, çamaşır suyu, deterjan çeşitleri, yumuşatıcı, pişirme kağıdı, şampuan ve vazelin gibi hijyen ürünlerinin yanı sıra un, bal, makarna, nohut, pirinç, ketçap ve mayonez gibi temel gıda ürünleri avantajlı fiyatlarla satışa çıkıyor. İşte BİM 1-4 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi.