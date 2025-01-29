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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 28 OCAK 2025: Bahar, Bir Gece Masalı... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:55 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 07:55

REYTİNG SONUÇLARI 28 OCAK 2025: Bahar, Bir Gece Masalı... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

Dün gece televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve yarışma programları izleyicilerle buluştu. Ekrana gelen yapımlar, izlenme oranlarıyla büyük bir rekabete sahne oldu. Peki, 28 Ocak 2025 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, en çok izlenen program hangisi oldu? İşte, dünün reyting birincisi ve Total, AB ve ABC1 sıralaması.

REYTİNG SONUÇLARI 28 OCAK 2025: Bahar, Bir Gece Masalı... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

Dün gece televizyon ekranlarında Bahar, Mehmed Fetihler Sultanı, Sen Ağlama İstanbul ve Bir Gece Masalı izleyici karşısına çıktı. Reyting listesinde üst sıralarda yer almak için kıyasıya bir mücadele yaşanırken diziler, yüksek temposu ve sürükleyici senaryolarıyla izleyicileri ekrana kilitledi. Peki, 28 Ocak 2025 reyting sonuçlarına göre zirvede hangi yapım yer aldı? Hangi dizi veya program en çok izlendi? İşte, Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması.

REYTİNG SONUÇLARI 28 OCAK 2025: Bahar, Bir Gece Masalı... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

28 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

28 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda habere eklenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI 28 OCAK 2025: Bahar, Bir Gece Masalı... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

REYTİNG SONUÇLARI 28 OCAK 2025: Bahar, Bir Gece Masalı... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

AB REYTİNG SIRALAMASI

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