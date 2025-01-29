REYTİNG SONUÇLARI 28 OCAK 2025: Bahar, Bir Gece Masalı... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

Dün gece televizyon ekranlarında Bahar, Mehmed Fetihler Sultanı, Sen Ağlama İstanbul ve Bir Gece Masalı izleyici karşısına çıktı. Reyting listesinde üst sıralarda yer almak için kıyasıya bir mücadele yaşanırken diziler, yüksek temposu ve sürükleyici senaryolarıyla izleyicileri ekrana kilitledi. Peki, 28 Ocak 2025 reyting sonuçlarına göre zirvede hangi yapım yer aldı? Hangi dizi veya program en çok izlendi? İşte, Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması.