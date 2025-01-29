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REYTİNG SONUÇLARI 28 OCAK 2025: Bahar, Bir Gece Masalı... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:55
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
07:55
REYTİNG SONUÇLARI 28 OCAK 2025: Bahar, Bir Gece Masalı... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dün gece televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve yarışma programları izleyicilerle buluştu. Ekrana gelen yapımlar, izlenme oranlarıyla büyük bir rekabete sahne oldu. Peki, 28 Ocak 2025 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, en çok izlenen program hangisi oldu? İşte, dünün reyting birincisi ve Total, AB ve ABC1 sıralaması.