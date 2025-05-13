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REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... 13 Mayıs Total, AB ve ABC1'de hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:52
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
06:52
REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... 13 Mayıs Total, AB ve ABC1'de hangi yapım birinci oldu?
13 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Dün akşam yayınlanan çeşitli programlar, televizyon izleyicilerinin ilgisini çekti. Reyting sıralamaları, Total, AB ve ABC gruplarında en çok izlenen yapımları gösterirken, diğer projelerin performansını da ortaya koyuyor. Kanal D'de Uzak Şehir, TRT1'de Selahaddin Eyyubi ve TV8'de Survivor izleyici karşısına çıktı. Peki, 13 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı, dün akşam hangi yapım zirveye yerleşti?