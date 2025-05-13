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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... 13 Mayıs Total, AB ve ABC1'de hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:52 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 06:52

REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... 13 Mayıs Total, AB ve ABC1'de hangi yapım birinci oldu?

13 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Dün akşam yayınlanan çeşitli programlar, televizyon izleyicilerinin ilgisini çekti. Reyting sıralamaları, Total, AB ve ABC gruplarında en çok izlenen yapımları gösterirken, diğer projelerin performansını da ortaya koyuyor. Kanal D'de Uzak Şehir, TRT1'de Selahaddin Eyyubi ve TV8'de Survivor izleyici karşısına çıktı. Peki, 13 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı, dün akşam hangi yapım zirveye yerleşti?

REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... 13 Mayıs Total, AB ve ABC1’de hangi yapım birinci oldu?

Dün akşam yayımlanan dizi, film ve yarışma programlarının izlenme oranları, Total ve AB kategorilerinde dikkatle takip ediliyor. Reyting listeleri, en çok izlenen yapımları ortaya koyarken aynı zamanda projelerin ilerleyişine dair ipuçları da veriyor. Peki, 12 Mayıs Pazartesi günü için reyting sonuçları belli oldu mu?

REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... 13 Mayıs Total, AB ve ABC1’de hangi yapım birinci oldu?

13 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam Kanal D'de "Uzak Şehir", TRT1'de "Selahaddin Eyyubi",TV8'de "Survivor" gibi popüler yapımlar ekrana geldi. Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında yer vereceğiz. Geçen haftanın reytingleri şöyleydi:

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REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... 13 Mayıs Total, AB ve ABC1’de hangi yapım birinci oldu?

TOTAL
Total grubunun zirvesinde Kanal D'nin dizisi Uzak Şehir yer aldı. Dizinin özet bölümü ikinci sırayı alırken, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... 13 Mayıs Total, AB ve ABC1’de hangi yapım birinci oldu?

AB
AB grubunda da Uzak Şehir birinci sırada yer aldı. Özet bölümü yine ikinci olurken, üçüncülük koltuğuna Müge Anlı ile Tatlı Sert oturdu.

REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... 13 Mayıs Total, AB ve ABC1’de hangi yapım birinci oldu?

ABC

ABC1 grubunun da Uzak Şehir birinci oldu. Özet bölümü ikinci sıraya yerleşirken, Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü sırayı aldı.