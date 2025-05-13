REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi... 13 Mayıs Total, AB ve ABC1’de hangi yapım birinci oldu?

Dün akşam yayımlanan dizi, film ve yarışma programlarının izlenme oranları, Total ve AB kategorilerinde dikkatle takip ediliyor. Reyting listeleri, en çok izlenen yapımları ortaya koyarken aynı zamanda projelerin ilerleyişine dair ipuçları da veriyor. Peki, 12 Mayıs Pazartesi günü için reyting sonuçları belli oldu mu?