Son dakika: Deprem sonrası enkazdan emekleyerek çıktı! Türkiye’yi ağlatan görüntüler!

Diyarbakır'da enkaz altında kalanlar kurtarılıyor... "Ses geliyor mu?" | Video

"KARDEŞİMİN SESİ GELİYOR"

Diyarbakır Bağlar'da da yıkılan bir binanın altında kalan aile fertleri, kendilerini kurtarmaya gelenlerle iletişime geçti. Deprem altında yardım bekleyen bir genç, "Ablamın durumu iyi. Kardeşim de arkamda. Kardeşimden ses geliyor" diyerek kurtarılanlarla konuştu. Kurtarmaya gelenlerle enkaz altındaki gencin konuşması an be an kameraya yansıdı.