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Son dakika: Deprem sonrası enkazdan emekleyerek çıktı! Türkiye’yi ağlatan görüntüler!
Giriş Tarihi: 06.02.2023 17:44
Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
18:34
Son dakika: Deprem sonrası enkazdan emekleyerek çıktı! Türkiye’yi ağlatan görüntüler!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 şiddetinde bir deprem yaşandı. 7.7'lik deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı da sallandı. Kahramanmaraş'ta küçük bir kız çocuğu enkazın içinden emekleyerek çıktı. O anlar milyonları duygulandırdı. Enkaz altından çıkarılan vatandaşların kurtarılma anları kameralara böyle yansıdı...