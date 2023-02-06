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Haberler Yaşam Son dakika: Deprem sonrası enkazdan emekleyerek çıktı! Türkiye’yi ağlatan görüntüler!
Giriş Tarihi: 06.02.2023 17:44 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 18:34

Son dakika: Deprem sonrası enkazdan emekleyerek çıktı! Türkiye’yi ağlatan görüntüler!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 şiddetinde bir deprem yaşandı. 7.7'lik deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı da sallandı. Kahramanmaraş'ta küçük bir kız çocuğu enkazın içinden emekleyerek çıktı. O anlar milyonları duygulandırdı. Enkaz altından çıkarılan vatandaşların kurtarılma anları kameralara böyle yansıdı...

Son dakika: Deprem sonrası enkazdan emekleyerek çıktı! Türkiye’yi ağlatan görüntüler!

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen yıkıcı depremin ardından yıkılan binalardaki enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor…

Son dakika: Deprem sonrası enkazdan emekleyerek çıktı! Türkiye’yi ağlatan görüntüler!

Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altından sağ çıkartılan ailenin mutluluk gözyaşları kameralara böyle yansıdı.

Depremde enkaz altından sağ çıkarılan ailenin mutluluk gözyaşları kameralara böyle yansıdı | Video

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Son dakika: Deprem sonrası enkazdan emekleyerek çıktı! Türkiye’yi ağlatan görüntüler!

Yine Kahramanmaraş'ta küçük bir kız çocuğu enkazın içinden emekleyerek çıktı.

Kahramanmaraş Göksun ilçesinde küçük bir çocuk enkazdan böyle kurtarıldı | Video

Son dakika: Deprem sonrası enkazdan emekleyerek çıktı! Türkiye’yi ağlatan görüntüler!

Diyarbakır'da enkaz altında kalanlar kurtarılıyor... "Ses geliyor mu?" | Video

"KARDEŞİMİN SESİ GELİYOR"
Diyarbakır Bağlar'da da yıkılan bir binanın altında kalan aile fertleri, kendilerini kurtarmaya gelenlerle iletişime geçti. Deprem altında yardım bekleyen bir genç, "Ablamın durumu iyi. Kardeşim de arkamda. Kardeşimden ses geliyor" diyerek kurtarılanlarla konuştu. Kurtarmaya gelenlerle enkaz altındaki gencin konuşması an be an kameraya yansıdı.



Son dakika: Deprem sonrası enkazdan emekleyerek çıktı! Türkiye’yi ağlatan görüntüler!

Yine Diyarbakır'da Polis Arama Kurtarma (PAK), enkaz altında kalan genç kıza ulaşarak sağ şekilde çıkardı.

Diyarbakır'da depremin ardından enkaz altında kalan genç kadın böyle kurtarıldı | Video

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