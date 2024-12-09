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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor YENİ BİM AKTÜEL KATALOG 13-16 ARALIK | Bim'de bu hafta neler var? Halı ve koltuk yıkama makinesi, ütü, dolap, ısıtıcı...

YENİ BİM AKTÜEL KATALOG 13-16 ARALIK | Bim'de bu hafta neler var? Halı ve koltuk yıkama makinesi, ütü, dolap, ısıtıcı...

BİM aktüel13-16 Aralık tarihleri arasında alışverişseverlere büyük fırsatlar sunuyor. Bu hafta, mağazalarda yer alacak en dikkat çekici ürünlerden biri motosiklet olurken, farklı kategorilerdeki ürünlerde de cazip indirimler yer alıyor. Telefon, kulaklık, powerbank, halı ve koltuk yıkama makinesi, ütü, dolap, çift yönlü ısıtıcı, fanlı ısıtıcı, tava, porselen tabak çeşitleri, kahvaltı takımı, mop temizlik seti, ütü masası, kelebek kurutmalık ve nevresim seti gibi birçok ürün de raflarda yerini alacak.Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 13-16 Aralık aktüel ürünler kataloğu!

Giriş Tarihi: 09.12.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 09:31
YENİ BİM AKTÜEL KATALOG 13-16 ARALIK | Bim’de bu hafta neler var? Halı ve koltuk yıkama makinesi, ütü, dolap, ısıtıcı...

13-16 Aralık BİM aktüel kataloğu yayınladı. Elektronikten ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok geniş bir yelpazede fırsatlar sunuluyor.13 Aralık'tan itibaren mağazalarda satışa sunulacak haftanın fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için indirimli ürünler listelendi. İşte, BİM indirimli ürünleri...

YENİ BİM AKTÜEL KATALOG 13-16 ARALIK | Bim’de bu hafta neler var? Halı ve koltuk yıkama makinesi, ütü, dolap, ısıtıcı...

10 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU

Beyaz Peynir 1000 g 99,50 TL

Labne 3x180 g 89,50 TL

Tam Yağlı Tava Peyniri 600 g 79,50 TL

Lor Peyniri 1000 g 49,50 TL

Yağlı Yoğurt 3 kg 82,50 TL

YENİ BİM AKTÜEL KATALOG 13-16 ARALIK | Bim’de bu hafta neler var? Halı ve koltuk yıkama makinesi, ütü, dolap, ısıtıcı...

Domates Salçası 1650 g 79,50 TL

Ayçiçek Yağı 5 L 279 TL

Mısır Yağı 5 L 255 TL

Osmancık Pirinç 5 Kg 227,50 TL

Rendelenmiş Domates 685 g 24 TL

YENİ BİM AKTÜEL KATALOG 13-16 ARALIK | Bim’de bu hafta neler var? Halı ve koltuk yıkama makinesi, ütü, dolap, ısıtıcı...

Şampuan 85 TL

Tuvalet Kağıdı 249 TL

Kağıt Havlu 139 TL

Şampuan 625 ml 129 TL

Bebek Bezi 309 TL

YENİ BİM AKTÜEL KATALOG 13-16 ARALIK | Bim’de bu hafta neler var? Halı ve koltuk yıkama makinesi, ütü, dolap, ısıtıcı...

10 ARALIK SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kurşun Asker Biblo 179 TL

Kurşun Asker Müzik Kutusu 299 TL

Dekoratif Kapı Süsü 269 TL

5'li Dekoratif Kırmızı Yapay Çiçek 129 TL

Işıklı Dekor 399 TL

Dekoratif Metal Dönme Dolap 229 TL

Dekoratif Metal Aksesuar 999 TL

Figürlü Metal Mumluk 129 TL

Işıklı Dekor 299 TL

Mini Dekor 79 TL

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