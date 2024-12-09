Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor YENİ BİM AKTÜEL KATALOG 13-16 ARALIK | Bim'de bu hafta neler var? Halı ve koltuk yıkama makinesi, ütü, dolap, ısıtıcı...

YENİ BİM AKTÜEL KATALOG 13-16 ARALIK | Bim'de bu hafta neler var? Halı ve koltuk yıkama makinesi, ütü, dolap, ısıtıcı...

BİM aktüel13-16 Aralık tarihleri arasında alışverişseverlere büyük fırsatlar sunuyor. Bu hafta, mağazalarda yer alacak en dikkat çekici ürünlerden biri motosiklet olurken, farklı kategorilerdeki ürünlerde de cazip indirimler yer alıyor. Telefon, kulaklık, powerbank, halı ve koltuk yıkama makinesi, ütü, dolap, çift yönlü ısıtıcı, fanlı ısıtıcı, tava, porselen tabak çeşitleri, kahvaltı takımı, mop temizlik seti, ütü masası, kelebek kurutmalık ve nevresim seti gibi birçok ürün de raflarda yerini alacak.Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM 13-16 Aralık aktüel ürünler kataloğu!