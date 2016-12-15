Rüyada bağırmak neye yorumlanır?

Rüyada Bağırmak
-Kişinin rüyasında bağırdığını görmesi; kişinin çok konuşmasına, Kedere ,üzüntüye ,neşeye ve sabra işaret eder. İnsanlar arasında hayırla anılmaya, kişinin rızkının genişlemesine işaret eder. Hayra yorumlanır.
-Sokakta yaşlı bir adamın bağırdığını görmek; o senenin bereketli olacağının işaretidir.
-Satılık bir mal için bağıran tellalı görmek; bir yalan habere delalet eder.
-Bir kimsenin rüyasında bilinmeyen bir yerden bağırıldığını ve kendisine bağırana cevap verdiğini görmesi; ecelinin yaklaştığına, buna mukabil ağlamaklı bir ses işitmesi; sevinmeye işaret eder.
-Sokakta kıyafeti düzgün bir ihtiyarın akla ve mantığa uyan sözleri, bağırarak söylediğinin görülmesi; rüyayı gören kimsenin o yıl bereket ve iyiliğine, ticâretinde kazancına yorumlanır.
-Eğer bağıran kimse anlamsız ve korkulu şeyler söylemişse; o zaman rüyayı gören kimsenin birisi tarafından aldatılacağı ve zarar göreceği şeklinde tefsir edilir.
-Rüyada açık artırma ile bir malı satan tellâl görülmesi; yalan bir haber duyulacağına yorumlanır.
-Bir başka yoruma göre: Rüyada bağırmak; rüya gören kimsenin sevdiklerinden ayrı düşeceğine delalet eder.