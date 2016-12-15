Rüyada bağırmak neye yorumlanır?

Giriş Tarihi: 15.12.2016 17:11 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 15:25

Rüyada Bağırmak

-Kişinin rüyasında bağırdığını görmesi; kişinin çok konuşmasına, Kedere ,üzüntüye ,neşeye ve sabra işaret eder. İnsanlar arasında hayırla anılmaya, kişinin rızkının genişlemesine işaret eder. Hayra yorumlanır.

-Sokakta yaşlı bir adamın bağırdığını görmek; o senenin bereketli olacağının işaretidir.

-Satılık bir mal için bağıran tellalı görmek; bir yalan habere delalet eder.

-Bir kimsenin rüyasında bilinmeyen bir yerden bağırıldığını ve kendisine bağırana cevap verdiğini görmesi; ecelinin yaklaştığına, buna mukabil ağlamaklı bir ses işitmesi; sevinmeye işaret eder.

-Sokakta kıyafeti düzgün bir ihtiyarın akla ve mantığa uyan sözleri, bağırarak söylediğinin görülmesi; rüyayı gören kimsenin o yıl bereket ve iyiliğine, ticâretinde kazancına yorumlanır.

-Eğer bağıran kimse anlamsız ve korkulu şeyler söylemişse; o zaman rüyayı gören kimsenin birisi tarafından aldatılacağı ve zarar göreceği şeklinde tefsir edilir.

-Rüyada açık artırma ile bir malı satan tellâl görülmesi; yalan bir haber duyulacağına yorumlanır.

-Bir başka yoruma göre: Rüyada bağırmak; rüya gören kimsenin sevdiklerinden ayrı düşeceğine delalet eder.