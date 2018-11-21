Rüyada çamur görmek ne anlama gelir?

Çamur ve balçık da toprak gibi yorumlanır. Pişirilmiş veya sıcak çamur dert ve tasadır. Evini çamurla sıvadığını gören, uzun sürecek bir üzüntüye düşer. Bir bina yapımında kullanılan çamur ve harç, mal ve takvadır.

Balçık, bataklık veya çamura düştüğünü gören eğer kurtulamamışsa, ölür. Üstünün başının çamur olduğunu gören, elem çeker. Hasta ise, hastalığı uzar veya cüzi bir mal kazanır. Çamur yemek gıybet yapmaktır. Çamurun rengine göre tabiri toprakta olduğu gibi yapılır.

Bir kişinin rüyada sulu bir çamurda yürümesi o kimsenin düşeceği üzüntü ve kedere ona erişecek olan fitne ve sıkıntıya işarettir. Çamurdan kurtulduğunu, elbiselerini çamurdan temizlediğini gören kimse dine göre kendisinde bulunan günahtan, dünyaya göre de kederden kurtulur.