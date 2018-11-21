Rüyada çivi görmek ne anlama gelir?

Çivi yere takılıyorsa, aileden birinin evlenmesi; duvara çakılıyorsa, erkek kardeşin evlenmesi demektir. Ağaçtan yapılma bir çivi yere çaktığını gören kendisi evlenir.

Bir tahtaya veya toprak bir duvara çivi çaktığını gören, vefasız birinden yardım isteyecek demektir. Çivi, yardım vermek ve almaktır.

Çivi halkın yararı için bir şeylere vesile olan insana işarettir. Çok çivi kuvvet ve menfaate işarettir. Rüyada çiviler görmek kızgınlığın geçmesine işarettir. Çivi fesatçı bir toplulukla sohbet eden insanlara da işaret eder.

Çivi çakmak: Maddi ve manevi menfaati dokunacak olan bir misafirdir.

Çivi çıkarmak: Bazen başlanılan bir işte boş yere zahmet ve yorgunluğa işaret eder.

Eğilmiş çivi: İftiraya uğrayacağınıza veya düşmana işarettir.