Rüyada çorap görmek ne anlama gelir?

Erkek için kadın, kadın için menfaat ve sevgidir. Rüyada siyah çorap, muhteşem bir kadına; kırmızı çorap, görgü kurallarını iyi bilen kadına; beyaz çorap, güzel bir kadına; yeşil çorap, iffetli ve utangaç bir kadına; nakışlı ve desenli çorap, on parmağında on marifet olan kadına işarettir.Bir erkek böyle bir çorap aldığını veya giydiğini görürse, böyle bir kadınla evlenir veya yararlanır. Rüyayı kadın görürse, çorapların anlamı doğrultusunda değeri artar. Çorabı kaybetmek veya birine vermek iyi bir rüya değildir.Giyilmemiş çorap mal ve vakardır.Yeni çorap giydiğini gören kimse malını korur. Sağlam ve güzel kokulu çorap, malın zekatının verilmesidir. Çorabın kokusu kötü olursa o insan kötü isimle anılır.