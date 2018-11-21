Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Rüyada çorap görmek ne anlama gelir?
Rüyada çorap görmek ne anlama gelir? Devamı
Erkek için kadın, kadın için menfaat ve sevgidir. Rüyada siyah çorap, muhteşem bir kadına; kırmızı çorap, görgü kurallarını iyi bilen kadına; beyaz çorap, güzel bir kadına; yeşil çorap, iffetli ve utangaç bir kadına; nakışlı ve desenli çorap, on parmağında on marifet olan kadına işarettir.
Bir erkek böyle bir çorap aldığını veya giydiğini görürse, böyle bir kadınla evlenir veya yararlanır. Rüyayı kadın görürse, çorapların anlamı doğrultusunda değeri artar. Çorabı kaybetmek veya birine vermek iyi bir rüya değildir.
Giyilmemiş çorap mal ve vakardır.Yeni çorap giydiğini gören kimse malını korur. Sağlam ve güzel kokulu çorap, malın zekatının verilmesidir. Çorabın kokusu kötü olursa o insan kötü isimle anılır.
İLGİLİ SON HABER
HABERLER çorap ile ilgili tüm haberlere, sabah.com.tr’ye eklenen son dakika haber ve gelişmelerine 7/24 bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Toplam 12 çorap haberi sayfamızda bulunuyor.
Silgi güzel kokuyorsa uzak durun
Silgi güzel kokuyorsa uzak durun
Jennifer Lopez'in çorapları Demet Akalın’ın üstünde
Jennifer Lopez'in çorapları Demet Akalın’ın üstünde
Rihanna’nın Gucci çorapları
Rihanna’nın Gucci çorapları
‘Çorabımı bile eşim giydirdi’
‘Çorabımı bile eşim giydirdi’
O ülkenin başbakanı çoraplarıyla gündeme geldi! 01.05.2017 Dünya
O ülkenin başbakanı çoraplarıyla gündeme geldi!
''Giyilen çorap bileği sıkmasın''
''Giyilen çorap bileği sıkmasın''
Galatasaray'a çorap sponsoru 11.01.2016 Futbol
Galatasaray'a çorap sponsoru
İlginç çorap modelleri
İlginç çorap modelleri
DAHA FAZLA HABER
BİZE ULAŞIN