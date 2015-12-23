Giriş Tarihi: 23.12.2015 16:11 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 10:53

Rüyada kabak görmek hayırlı şeylere işaret eder. Kişi için şan, şöhret, saygınlık, zenginlik, bolluk, rütbe, zafer, başarı ve şifa anlamına gelir. Rüyada kabak yemeği yediğini gören kişi, zamanında kaybettiği bir şeye yeniden kavuşacak demektir. Ayrıca kişi rüyada ne kadar çok kabak yerse işinde o denli uzmanlaşacak ve o denli rütbe sahibi olacak demektir. Rüyada kabağı çiğ olarak yemek kişinin psikolojisinin bozularak her şeyden kuşku ve endişe duyacağına işaret ederken aynı zamanda birileriyle yaşayacağı münakaşaya ya da kavgaya delalettir.Rüya sahibi rüyada iri kabaklar görmesi, gören kişinin yüksek derecede mevkiye onura erişmesine işarettir. Vaktinde evinde kabak olduğunu görmek; rüya gören kişinin çok mala ve nimete sahip olacağına işarettir. Eğer gören; hasta ise şifa bulur. Kafir ise hidayete kavuşur. Yolcu ise selametle evine döner. Kalbinde bozukluk varsa; tövbe eder, işi olan maksadına ulaşır. Bazı rüya yorumları yapan alimlere göre: Kabın içinde pişmiş kabak görmek tartışmaya işaret eder. Pişmiş kabağı yediğini görmek, sıkıntı ile tabir olunur.Rüyada kabak tatlısı yemek hayırlı bir kısmete işarettir. Bazen de rüyada kabak tatlısı yemek, Mutluluk, zengin bir bayan yada erkek, bereketli kazançlı iş, helal kazanç ve bol rızık ve nimetler kazanmaya, delalet eder. Rüya sahibinin kabak tatlısı yediğini görmesi istikbalinin de parlak olacağı, hayatının zaferlerle dolu olacağına işaret eder.Rüyada kabak çekirdeği görmek, gören kişi hasta ise şifa bulmasına, Bazı rüya tabirleri yapan alimlere göre; Rüyada kabak çekirdeği görmek, itibar göreceğine, Bir insanın rüyasında kabak tarlasında kabak çekirdekleri görmesi yada bilmediği bir yerdeyken kabak çekirdeği görmesi Yunus (a.s.)'kıssasına dayanarak selamete ermeye ve hastalıktan şifa bulması ile yorumlanır.Rüyada kabak almak yada kabak alan kişiler görmek; İyi ticarete faydalı işlere delalet eder. Rüyada kabak aldığını görmek kişinin kendisi için yapacağı ve yaptığı birikimin artmasına çoğalmasına delalet eder.Rüyada kabak soymak; zamanında kaybettiği bir şeye yeniden kavuşacak demektir. Rüyada kabak soyduğunu görmek; ne kadar çok kabak soymuşsa işinde o denli kaybı olacağına dikkatli olması gerektiğine işaret eder. Bazı rüya yorumcularına göre rüyada kabak soyduğunu görmek, soyduğu kabak miktarınca işinde uzmanlaşacak ve o denli rütbe sahibi olacak demektir.