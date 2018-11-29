rüyada kalem görmek ne anlama gelir?

İlim, iyilikle emir, kötülükten nehyetme ve çocuğa işarettir. Kalem, insanların kendisiyle şan ve şeref kazandığı şeylere, cömertlik ve iyiliğe işarettir.Bazen de kalem bir sırdaşa işaret eder. Düşmana karşı zafer kazanmak manasına da gelir. Kalem ile yazdığınızı; fakat yazının görünmediğini görmek, ticarette zarar ve ziyana işaret eder.Kalemin kırıldığını, kaybolduğunu veya çalındığını görmek: Başladığınız işlerde çok zorluk ve meşakkatlerle karşılaşacağınız anlamına gelir.Okur yazar olmayanın yazı yazması: Sıkıntı ve hüzün demektir.Kalemlik: Bekar kişinin zengin bir kişiyle evlenmesidir.