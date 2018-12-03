Rüyada kız görmek ne anlama gelir?

Rüyada görülen genç kızlar hayır, bereket ve selamet demektir. Güzel ve genç bir kızla gülüşmek veya sevişmek; saadete kavuşmaya, bol rızk ve mala, geniş bir servete sahip olmaya işaret eder.

Bir genç kızı öpmek: Dünyaya meyletmeye ve dünyalık mala,

Çirkin bir kız: Haram mala, gam ve kedere,

Kız çocuğunun güldüğünü görmek: Toplumda itibar, şan ve şeref kazanmaya,

Kız çocuğunun ağladığını görmek: Sevindirici bir haber almak veya umulmadık bir yerden gelecek paraya,

Kız çocuğunun öldüğünü görmek: Refah ve mutluluğun sona ermesine işaret eder.