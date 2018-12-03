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Rüyada kız görmek ne anlama gelir?
Rüyada kız görmek ne anlama gelir? Devamı

Rüyada görülen genç kızlar hayır, bereket ve selamet demektir. Güzel ve genç bir kızla gülüşmek veya sevişmek; saadete kavuşmaya, bol rızk ve mala, geniş bir servete sahip olmaya işaret eder.

Bir genç kızı öpmek: Dünyaya meyletmeye ve dünyalık mala,

Çirkin bir kız: Haram mala, gam ve kedere,

Kız çocuğunun güldüğünü görmek: Toplumda itibar, şan ve şeref kazanmaya,

Kız çocuğunun ağladığını görmek: Sevindirici bir haber almak veya umulmadık bir yerden gelecek paraya,

Kız çocuğunun öldüğünü görmek: Refah ve mutluluğun sona ermesine işaret eder.

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HABERLER kız ile ilgili tüm haberlere, sabah.com.tr’ye eklenen son dakika haber ve gelişmelerine 7/24 bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Toplam 27 kız haberi sayfamızda bulunuyor.
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