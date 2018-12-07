Rüyada namaz kıldığını görmek ne anlama gelir?

İslam ve inanç ile yorumlanır. Bir mescid veya camide cemaatle namaz kıldığını gören, büyük bir cemaatten yardım görür. Sözünün makbul olacağı bir ortama kavuşur.

Tek başına namaz kıldığını gören, evinde huzura ve Allah'tan gelecek gizli ilimlere mazhar olur. Doğu veya batıya doğru namaz kıldığını gören dinini ihmal eder. Meşru olmayan kaynaklardan zengin olur.

Vakti içinde sabah namazı kıldığını görmek: Sıkıntı ve kederlerden kurtulmaya, kötü giden işlerin düzeleceğine;

Öğle namazı kılmak: Ulaşmak istediğiniz hedeflere tek tek ve kesin olarak ulaşacağınıza;

İkindi namazı kıldığını görmek: Ufak bir zahmet ve zorluktan sonra felaha ulaşmaya ve mutluluğa kavuşacağınıza;

Akşam namazı kıldığını görmek: Sizi sevindirecek haber ve olayların yaklaştığına;

Yatsı namazı kıldığını görmek: Eğer Müslüman bir hayat yaşıyorsanız günlerinizi ibadet ve zikirle geçirmeye, aksi halde kötü arkadaşların etkisiyle kötü bir hayat yaşamaya;

Cuma namazı kıldığını görmek: Her türlü işte muvaffak olmaya;

Cenaze namazı kıldığını görmek: Uzun ve hayırlı bir ömre;

Abdestsiz namaz kıldığını görmek: Hastalık, sıkıntı ve kedere işaret eder.