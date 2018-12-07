Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Rüyada namaz kıldığını görmek ne anlama gelir?
Rüyada namaz kıldığını görmek ne anlama gelir? Devamı

İslam ve inanç ile yorumlanır. Bir mescid veya camide cemaatle namaz kıldığını gören, büyük bir cemaatten yardım görür. Sözünün makbul olacağı bir ortama kavuşur.
Tek başına namaz kıldığını gören, evinde huzura ve Allah'tan gelecek gizli ilimlere mazhar olur. Doğu veya batıya doğru namaz kıldığını gören dinini ihmal eder. Meşru olmayan kaynaklardan zengin olur.
Vakti içinde sabah namazı kıldığını görmek: Sıkıntı ve kederlerden kurtulmaya, kötü giden işlerin düzeleceğine;
Öğle namazı kılmak: Ulaşmak istediğiniz hedeflere tek tek ve kesin olarak ulaşacağınıza;
İkindi namazı kıldığını görmek: Ufak bir zahmet ve zorluktan sonra felaha ulaşmaya ve mutluluğa kavuşacağınıza;
Akşam namazı kıldığını görmek: Sizi sevindirecek haber ve olayların yaklaştığına;
Yatsı namazı kıldığını görmek: Eğer Müslüman bir hayat yaşıyorsanız günlerinizi ibadet ve zikirle geçirmeye, aksi halde kötü arkadaşların etkisiyle kötü bir hayat yaşamaya;
Cuma namazı kıldığını görmek: Her türlü işte muvaffak olmaya;
Cenaze namazı kıldığını görmek: Uzun ve hayırlı bir ömre;
Abdestsiz namaz kıldığını görmek: Hastalık, sıkıntı ve kedere işaret eder.

İLGİLİ SON HABER
HABERLER Rüyada namaz kıldığını görmek ile ilgili tüm haberlere, sabah.com.tr’ye eklenen son dakika haber ve gelişmelerine 7/24 bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Toplam 01 Rüyada namaz kıldığını görmek haberi sayfamızda bulunuyor.
Rüyada namaz kılmak ne anlama gelir? Rüyada namaz kılmak hakkında yorumlar 01.11.2019 Rüya Tabirleri
Rüyada namaz kılmak ne anlama gelir? Rüyada namaz kılmak hakkında yorumlar
BİZE ULAŞIN