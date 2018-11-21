Rüyada süt görmek ne anlama gelir?

Rüyada görülen süt İslam fıtratıdır. Süt, zorluk çekmeden elde edilecek olan maldır. Bir kimse rüyasında iki memesinden süt aktığını görse, dünya o insana yönelir, talihi açılır.

Bir kimse rüyasında çocuğuna içirmek için süt aldığını görse, çocuğunu kendisi gibi yetiştireceğine işarettir. At sütü devlet başkanının sevgisine mazhar olmaktır. Diğer hayvanların sütü de güzel rızktır.

Süt içen kimse için helal mal, ilim ve hikmettir. Rüyasında sütü bir şeye bedel olarak veren kimse, yaratılıştan sahip olduğu fıtratını kaybeder. Süt, mala, uzun ömre, hamile kalmaya, sırların açığa çıkmasına, ilme ve Allah'ı birlemeye işarettir.

Hasta kimseler için süt, ilaç ve rızıktır. Rüyada birisini emzirmekte emen için de emziren için de hayır yoktur.

Bir kadın rüyasında bir erkeği emzirdiğini görse, o erkek emdiği süt kadar kadının malından alır. Hasta birisi süt emdiğini görse iyileşir.