Coresatin krem kullanımı: Sarı, kırmızı ve pembe coresatin krem nasıl kullanılır?

Coresatin krem kullanımı hemen hemen her gün merak ediliyor. Cilde iyi gelen ve besleyen sarı, kırmızı ve pembe coresatin krem eczanelerden satın alınabilir. Uzman doktor tarafından verilen krem 30 gr ambalajlarda satılır. Krem farklı cilt hastalıklarına farklı renklerde önerilir. Kremi güneşe çıkarken kullanmamakla beraber içerisindeki bazı maddeler ciltte tahriş ve hasara sebep olabilir. Bu gibi belirtiler baş gösterirse muhakkak doktora gitmelisiniz. Peki Coresatin Krem çeşitleri nelerdir? Coresatin krem kullanımı: Sarı, kırmızı, mor,mavi ve pembe coresatin krem nasıl kullanılır? İşte detaylar…

CORESATİN KREM KULLANIMI NASIL OLUR?

Coresatin krem cilde faydaları saymakla bitmez. Coresatin krem kullanmadan önce cildin muhakkak temiz olması gerekiyor. Cildinizi tonikle temizledikten sonra Coresatin kremi yavaşça kullanabilirsiniz. Eğer krem cildinizde sorun teşkil ediyorsa muhakkak uzman doktora başvurmanız gerekiyor. Aksi takdirde ciltte kötü tahribe sebep olur.

CORESATİN KREM ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Coresatin krem çeşitleri arasında Sarı, kırmızı, mavi, mor ve pembe yer alır.

CORESATİN SARI RENK

Coresatin sarı kremi rozasea ve seboreik dermatit cilt tipi rahatsızlıklarına iyi gelir. Cilt eğer çok hassas ve kuruysa bu krem kullanılır. İçerisindeki vitamin ve minaraller sayesinde cildi besler ve korur.

CORESATİN MAVİ RENK

Coresatin mavi kremi en belirgin özelliği sedef hastalığı tedavisinde kullanılıyor olmasıdır. Coresatin sarı kremi şiddetli dermatit rahatsızlığına da iyi gelir. Coresatin sarı kremi sayesinde bakteri ve mantar oluşumu engellenir.

CORESATİN KIRMIZI RENK

Coresatin kırmızı kremi içerisinde bulunan vitamin ve mineral sayesinde yoğun nemlendirici etkisi vardır. Cildi besler ve korur.

CORESATİN PEMBE RENK

Coresatin pembe kremi içerisinde bulunan vitamin sayesinde ciltte enfeksiyon oluşumuna neden olan mikroorganizmaların üremesini minimum seviyeye indirir. Bu krem normal ve aşırı derecedeki dermatit ve pişiklerin önler. Çocuklar için tavsiye edilir.

CORESATİN MOR RENK

Coresatin mor kremi E vitamini barındırır. Coresatin mor kremi içerisinde bulunan gliserin, E ve B vitaminleri sayesinde tüm cilt tiplerine uygundur.