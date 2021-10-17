"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftada 3 gün yapılan MP TV canlı yayınından kazandıran numaralarla belirlenmeye devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekiliş için Milli piyango Online üzerinden kupon dolduranlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "16 Ekim MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinde araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (16 EKİM)

Milli Piyango Online ile 16 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ sorgulama sayfası detayları şöyle;