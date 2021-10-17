Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 16 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 17.10.2021 07:09 Son Güncelleme: 17.10.2021 07:09

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 16 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 16 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri yapılan MP TV canlı çekiliş ile belirlenen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün bir kez daha şans oyunu severlere duyuruldu. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye tutarını kazandığı oyunda Milli piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak 70 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak amacıyla kupon dolduranlar, biletleriyle büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek “16 Ekim MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?” sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. 16 Ekim MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftada 3 gün yapılan MP TV canlı yayınından kazandıran numaralarla belirlenmeye devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekiliş için Milli piyango Online üzerinden kupon dolduranlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "16 Ekim MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinde araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (16 EKİM)

Milli Piyango Online ile 16 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ sorgulama sayfası detayları şöyle;



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Ekim Sayısal Loto sonuçları: 24 - 68 - 47 - 57 - 17 - 27 + 13 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 16 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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