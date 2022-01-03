Trend Galeri Trend Magazin ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ programıyla ünlenen İranlı illüzyonist Aref Ghafouri yıllar sonra ortaya çıktı!

'Yetenek Sizsiniz Türkiye' programıyla yıldızı parlayan Aref Ghafouri, yıllar sonra ortaya çıktı. Bir döneme damga vuran yarışmada gösterileriyle akıllara kazınan Aref Ghafouri sosyal medyada gündem oldu. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan ünlü illüzyonistin son hali magazin gündeminde en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte merak edenler için Aref Ghafouri'nin son hali…