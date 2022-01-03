Trend Galeri Trend Magazin ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ programıyla ünlenen İranlı illüzyonist Aref Ghafouri yıllar sonra ortaya çıktı!

Yetenek Sizsiniz Türkiye’ programıyla ünlenen İranlı illüzyonist Aref Ghafouri yıllar sonra ortaya çıktı!

'Yetenek Sizsiniz Türkiye' programıyla yıldızı parlayan Aref Ghafouri, yıllar sonra ortaya çıktı. Bir döneme damga vuran yarışmada gösterileriyle akıllara kazınan Aref Ghafouri sosyal medyada gündem oldu. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan ünlü illüzyonistin son hali magazin gündeminde en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte merak edenler için Aref Ghafouri'nin son hali…

Giriş Tarihi: 03.01.2022 13:21 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 13:28
‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ programıyla ünlenen İranlı illüzyonist Aref Ghafouri yıllar sonra ortaya çıktı!

2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla milyonlarca kişi tarafından tanınan ünlü illüzyonist Aref Ghafouri, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ programıyla ünlenen İranlı illüzyonist Aref Ghafouri yıllar sonra ortaya çıktı!

Bir döneme damga vuran Yetenek Sizsiniz Programı'ndaki gösterileriyle akıllara kazınan Aref Ghafouri'yi görenler şaşıp kaldı.

‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ programıyla ünlenen İranlı illüzyonist Aref Ghafouri yıllar sonra ortaya çıktı!

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Ghafouri, hayatına dair kareleri, takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ programıyla ünlenen İranlı illüzyonist Aref Ghafouri yıllar sonra ortaya çıktı!

AREF GHAFOURI KİMDİR?
Aref Ghafouri, 18 Aralık 1989 yılında İran'da dünyaya geldi. Henüz 11 yaşındayken, amcası tarafından illüzyona yönlendirilen Ghafouri, 2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla, Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.

‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ programıyla ünlenen İranlı illüzyonist Aref Ghafouri yıllar sonra ortaya çıktı!

İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazanan Ghafouri, ODTÜ'ye geçme kararı aldı ve Ankara'ya taşındı.

SON DAKİKA SON DAKİKA