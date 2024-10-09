A101 AKTÜEL KATALOĞU 10 EKİM 2024:Bu hafta A101’e merdiven, benzinli motosiklet, duvar saati, scooter geliyor!

A101 marketin bu haftaki indirimli aktüel ürün kataloğu internet sitesi üzerinden yayımlandı. Bu hafta Perşembe gününden itibaren satışa sunulmak üzere birbirinden farklı her ihtiyaca ve bütçeye yönelik yüzlerce ürün raflardaki yerlerini aldı. A101 10 Ekim 2024 kataloğunda; temel gıda ve temizlik malzemelerinin yanı sıra yürüyüş bandı, benzinli motosiklet gibi yeni ürünler oldukça dikkat çekti. İşte, bu haftanın kaçırılmayacak fırsatları A101 aktüel ürün kataloğu ve fiyat listesi haberin devamında…