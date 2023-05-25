200 kilo veren genç kızın son halini görenler gözlerine inanamadı | Video 25.05.2023 | 12:35 Bir televizyon programıyla adını tüm dünyaya duyuran Amber Rachdi verdiği kilolar sonrası bambaşk abir insana dönüştü. 24 yaşında olan bu genç kadın aşırı kiloları yüzünden neredeyse canından oluyordu. Tam tamına 300 kiloya ulaşan Amber Rachdi, yaşadığı fiziksel değişimin ardından gerçek bir azim öyküsüne imza attı. Hikayesi ise obeziteyle mücadele eden binlerce insana umut ışığı oldu. İşte kısa zamanda verdiği kilolarla bambaşka bir insana bürünen genç kadının öyküsü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bir televizyon programıyla adını tüm dünyaya duyuran Amber Rachdi verdiği kilolar sonrası bambaşk abir insana dönüştü. 24 yaşında olan bu genç kadın aşırı kiloları yüzünden neredeyse canından oluyordu. Tam tamına 300 kiloya ulaşan Amber Rachdi, yaşadığı fiziksel değişimin ardından gerçek bir azim öyküsüne imza attı. Hikayesi ise obeziteyle mücadele eden binlerce insana umut ışığı oldu. İşte kısa zamanda verdiği kilolarla bambaşka bir insana bürünen genç kadının öyküsü.