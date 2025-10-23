AB ve Mısır, Gazze’deki ateşkes ve yeniden inşa çabalarına desteklerini teyit etti | Video 23.10.2025 | 09:04 Avrupa Birliği ve Mısır, bugün Brüksel’de ilki düzenlenen AB-Mısır Zirvesi’nin ardından ortak bir bildiri yayımlayarak Gazze’de ateşkese ve yeniden inşa çabalarına desteklerini teyit etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Avrupa Birliği ve Mısır, Brüksel'de ilki gerçekleştirilen AB-Mısır Zirvesi'nin sona ermesinin ardından ortak bildiri yayımladı. Zirvenin ardından AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, ortak basın toplantısı düzenledi. Mısır'ın kilit ve stratejik ortak olarak konumlandırıldığı zirvenin ortak bildirisinde, Mısır'ın arabuluculuk çalışmaları ve Gazze'deki ateşkese katkılarından övgüyle söz edildi. Her iki taraf da Gazze'deki felaket boyutundaki insani durumdan duyulan derin endişeyi ifade ederek, insani yardımlara güvenli, hızlı ve engelsiz erişim çağrısı yaptı. Bildiride iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barış vurgusunun yanı sıra Gazze'nin yeniden inşasına katkı sağlamakta kararlı olunduğu ifadelerine yer verildi.

AB VE MISIR ARASINDA ÜÇ ANLAŞMA İMZALANDI

Zirve çerçevesinde AB ve Mısır arasında 5 milyar euroluk makro-finansal yardım anlaşması, Sosyo-ekonomik reformlar için 75 milyon euro finansman anlaşması ve Mısır'ın Avrupa'nın araştırma ve inovasyon programı olan Horizon Europe'a katılımı konusunda bir ortaklık anlaşması olmak üzere üç anlaşmaya imza atıldı.

"BARIŞ, ANCAK YIKIMIN ARDINDAN YENİDEN İNŞANIN TAMAMLANMASIYLA MÜMKÜNDÜR"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, zirvenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, "Bu toplantı ilişkilerimizde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor ve ortaklığımızın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Mısır, bölge ve ötesinde istikrarın ve çatışmaların çözümünün teşvikinde kilit bir rol üstleniyor" dedi.

Mısır ile ticaret, güvenlik, göç, enerji, eğitim ve araştırma gibi birçok alanda işbirliğine sahip olduklarını vurgulayan Costa, "Bugün Avrupa Birliği ile Mısır arasında imzalanan üç anlaşmadan özellikle memnuniyet duyuyorum. Bunlardan biri de Mısır'ın Horizon Europe programına katılımına imkan sağlayan anlaşmadır. Bu her iki tarafın da eğitime ve insanlar arası temaslara verdiği önemin güçlü bir göstergesidir" dedi. Geçtiğimiz hafta Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde yapılan Gazze için barış zirvesinin bir umut ve küresel dayanışma anı olduğunu ifade eden Costa, Mısır'ın Gazze'deki ateşkesin ilk safhasının uygulanmasına katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Anlaşmanın iki yıl süren ölüm ve yıkımın ardından Filistin halkına umut taşıdığını vurgulayan Costa, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Şarm El-Şeyh'teki "Barış, ancak yıkımın ardından yeniden inşanın tamamlanmasıyla mümkündür" şeklindeki sözlerini alıntıladı.

Costa, "Tüm taraflar iyi niyetle hareket ederek ateşkesin korunmasını sağlamalı ve insani yardımın kesintisi ve geniş ölçekte sürdürülmesini temin etmelidir. İsrail ve Filistinlilerin barışçıl bir şekilde geleceği birlikte inşa edebilmelerini istiyoruz. Avrupa Birliği buna yardımcı olmaya hazırdır" dedi.

Mısır'ın konumu itibarıyla deniz güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Costa, "Kızıldeniz, Süveyş Kanalı, Akdeniz ve ötesinde deniz yollarını ticaret için güvenli ve açık tutmak üzere birlikte çalışacağız" dedi.

"ÖNCELİK, ATEŞKESİN KORUNMASI VE ACİL İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILMASI"

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, konuşmasına AB ile Mısır arasındaki işbirliğinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğu vurgusuyla başladı. Von der Leyen, "Ortaklığımız büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. İlki yapılan AB-Mısır zirvesi, bunun en açık göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta tüm dünyanın gözünün Şarm El-Şeyh'te olduğunu belirten Von der Leyen, Mısır'ın da katkılarıyla barış için yeni bir sayfa açıldığını ifade etti. Von der Leyen, "Şu anda öncelik, ateşkesin korunması ve acil insani yardım ulaştırılmasıdır. Avrupa Birliği, üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Gazze'ye insani yardımın hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak için aktif bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

AB'nin Filistin için bir bağışçı grubu kurmaya hazırlandığını ve bu girişimin Filistin Yönetimi'ni desteklemeyi ve reformları teşvik etmeyi amaçlayacağını kaydeden Von der Leyen, "Bu süreçte Mısır'ın aktif desteğine güveniyor ve yeniden inşa konferansı düzenleme planlarınızı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, tüm Akdeniz için kritik bir dönemeçtir" dedi. Bugün Mısır ile AB arasında iki yıl önce imzalanan Stratejik ve Kapsamlı Ortaklık anlaşması çerçevesinde elde edilen ilerlemeleri de görüştüklerini söyleyen Von der Leyen, "Bugün imzalanan anlaşmayla, Mısır'a 5 milyar avroluk makro-finansal destek sağlıyoruz. Ayrıca sosyal ve ekonomik reformlara desteğimizi sürdürüyoruz" dedi.

"İLK ADIM, GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI"

Basın toplantısında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, "Bugün, Stratejik ve Kapsamlı Ortaklığımızın ikinci yılına girmesinden birkaç ay sonra, bu ileri düzey ilişkimizin meyvelerini değerlendirmek ve halkımızın ortak hedeflerini gerçekleştirme yönünde ilerletmek için bir araya geldik" dedi.

Bugünkü zirvenin AB'nin güney Akdeniz veya Orta Doğu'daki ortakları arasında düzenlenen ilk zirve olma niteliğine sahip olduğunu vurgulayan Mısırlı lider, zirvede siyasi, güvenlik ve ekonomik konularda yürütülen istişare ve koordinasyonu ele aldıklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için barış planının Orta Doğu'da kalıcı barışa giden uzun yolun ilk adımı olduğunu vurgulayan Sisi, bu hedefin 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması üzerine inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sisi, "Bu sürecin ilk adımı Gazze'nin yeniden inşasıdır. AB'yi ve Avrupalı şirketleri, Gazze'nin yeniden inşasına katılmaya davet ediyoruz" dedi. Sizi, AB yetkililerini ayrıca Mısır'ın düzenleyeceği Gazze'nin Yeniden İnşası konferansına katılmaya davet etti.