ABD, Karayiplerde uyuşturucu taşıyan tekneyi böyle vurdu: 3 kartel üyesi öldü | Video

16.09.2025 | 09:00

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Venezuela'dan yola çıkan ve uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurduğunu açıklayarak, saldırıda 3 kartel üyesinin öldürüldüğünü ifade etti.

ABD ordusunun Karayiplerde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonları devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Venezuela'dan yola çıkan ve uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurduğunu açıkladı. Trump, saldırının emrini kendisinin verdiğini belirterek, söz konusu saldırının uyuşturucu kartellerine yönelik ikinci saldırı olduğunu aktardı. Söz konusu teknenin Venezuela'dan yola çıktığını ve uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanıldığını ifade eden Trump, saldırının uluslararası sularda düzenlendiğini belirtti. Trump, "Bu son derece tehlikeli uyuşturucu kaçakçılığı kartelleri, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve hayati çıkarları için tehdit teşkil etmekte" dedi.

"ABD'LİLERİ ÖLDÜRECEK UYUŞTURUCU MADDELERİ TAŞIYORSANIZ, SİZİ AVLIYORUZ"
Saldırıda 3 kartel üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Trump, "Bu saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi. Uyarıyoruz, ABD'lileri öldürecek uyuşturucu maddeleri taşıyorsanız, sizi avlıyoruz. Bu kartellerin yasadışı faaliyetleri, on yıllardır ABD toplumları üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurmuş ve milyonlarca ABD vatandaşının ölümüne neden olmuştur. Artık böyle olmayacak" dedi.

