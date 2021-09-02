ABD New York'ta korku dolu anlar! New York metrosunu su bastı... Havuz keyfi yapan fareler alay konusu oldu
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ABD'de New York metrosunu su bastı! New York metrosundaki su baskını sebebiyle metro seferleri durduruldu.