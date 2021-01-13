ABD televizyon kanalı MSNBC TV skandal sözlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasını kesti | Video
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ABD televizyon kanalı MSNBC TV sunucusu Balicia Menendez Trump'ın canlı yayın konuşmasını "Başkan sık sık yaptığı gibi gerçeklerden sapmaya başladı. Konuşması kabul görmüyor" diyerek kesti.