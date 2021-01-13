Video Dünya ABD televizyon kanalı MSNBC TV skandal sözlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasını kesti | Video

ABD televizyon kanalı MSNBC TV skandal sözlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasını kesti | Video

ABD televizyon kanalı MSNBC TV skandal sözlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasını kesti | Video
13.01.2021 | 12:04

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ABD televizyon kanalı MSNBC TV skandal sözlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasını kesti | Video 02:19
ABD televizyon kanalı MSNBC TV skandal sözlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasını kesti | Video 13.01.2021 | 12:04
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ABD televizyon kanalı MSNBC TV sunucusu Balicia Menendez Trump'ın canlı yayın konuşmasını "Başkan sık sık yaptığı gibi gerçeklerden sapmaya başladı. Konuşması kabul görmüyor" diyerek kesti.

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