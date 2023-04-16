ABD’de raydan çıkan tehlikeli madde yüklü trende yangın! | Video 16.04.2023 | 11:28 ABD’nin Maine eyaletinde bazı vagonlarında tehlikeli madde bulunan tren raydan çıkarak alev aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Maine eyaletinde yer alan Rockwood yakınlarında bazı vagonlarında tehlikeli madde bulunan Kanada Pasifik Kansas Şehri Limited'e ait tren raydan çıktı. Kanada Pasifik Kansas Şehri Limited tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından trende yangın çıktığı ve bunun da küçük çaplı bir orman yangınına neden olduğu ifade edilerek, yangının kontrol altına alındığı belirtildi.Kazada 3 personelin hafif şekilde yaralandığı aktarılan açıklamada, tehlikeli madde yüklü olan vagonların kazadan etkilenmediği ve kamu güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığı ifade edildi.Yetkililer, raydan çıkan vagonlarda kereste ve kablo bulunduğunu açıklarken, kazaya raylardaki buzlanmanın ve moloz birikiminin neden olabileceğini ifade etti.Maine Tarım, Koruma ve Ormancılık Bakanlığı Sözcüsü Jim Britt yaptığı açıklamada, olay yerine gelen yetkililerin raydan çıkmayı değerlendirdiğini ve "tehlikeli maddelerin sızma ve alev alma riski taşımadığını" söyledi.Öte yandan, Rockwood, eyaletteki en büyük tatlı su göllerinden biri olan Moosehead'in yakınında yer alıyor.