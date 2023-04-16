ABD’de raydan çıkan tehlikeli madde yüklü trende yangın! | Video
ABD’nin Maine eyaletinde bazı vagonlarında tehlikeli madde bulunan tren raydan çıkarak alev aldı.
Kazada 3 personelin hafif şekilde yaralandığı aktarılan açıklamada, tehlikeli madde yüklü olan vagonların kazadan etkilenmediği ve kamu güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığı ifade edildi.
Yetkililer, raydan çıkan vagonlarda kereste ve kablo bulunduğunu açıklarken, kazaya raylardaki buzlanmanın ve moloz birikiminin neden olabileceğini ifade etti.
Maine Tarım, Koruma ve Ormancılık Bakanlığı Sözcüsü Jim Britt yaptığı açıklamada, olay yerine gelen yetkililerin raydan çıkmayı değerlendirdiğini ve "tehlikeli maddelerin sızma ve alev alma riski taşımadığını" söyledi.
Öte yandan, Rockwood, eyaletteki en büyük tatlı su göllerinden biri olan Moosehead'in yakınında yer alıyor.
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