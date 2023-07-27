ABD’li Senatör konuşması sırasında 21 saniye donakaldı! | Video
ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell, basın toplantısında konuşma yaptığı sırada yaklaşık 21 saniye donakaldı. McConnell, 12 dakika sonra tekrar basının önüne çıkarak “iyiyim” dedi.
Mitch McConnell, basın toplantısına yaklaşık 12 dakika sonra yeniden katıldı. Bir gazetecinin yaşanan durumun daha önce geçirdiği beyin sarsıntısıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Hayır, ben iyiyim" yanıtını verdi.
Senatör Barrasso konuyla ilgili açıklamasında, "Birkaç ay önce rahatsızlanmasından bu yana endişeliyim. Endişelenmeye devam ediyorum" dedi. McConnell'in ekibi ise senatörün başının döndüğünü açıkladı.
BEYİN SARSINTISI GEÇİRMİŞTİ
Görev süresi 2026'da sona erecek olan Mitch McConnell, 8 Mart'ta Washington'da bir restoranda ayağı takılıp düşmüş ve beyin sarsıntısı geçirmişti. Tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan McConnell, Senato'daki görevinden uzaklaştırılmıştı. McConnell, tedavisinin tamamlanmasının ardından Nisan ayında görevine yeniden başlamıştı.
SENATO'DAKİ YAŞ ORTALAMASI 64
ABD'de sürekli yaptığı gaflar ve davranışlarıyla gündeme oturan 80 yaşındaki Başkan Joe Biden başta olmak üzere birçok üst düzey siyasetçinin ileri yaşta olması dikkat çekiyor. Senatodaki yaş ortalamasının 64 olduğu ülkede yapılan bir ankette Amerikalıların yüzde 61'inin Kongre üyelerinin Amerikan halkını temsil edemeyecek kadar yaşlı olmasından endişe ettiği ortaya çıkmıştı.
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