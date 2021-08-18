Afganistan'da Taliban'a "bayrak" protestosu: 2 ölü, 12 yaralı | Video
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Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde Taliban bayrağına karşı Afganistan ulusal bayrağıyla gerçekleştirilen protestoya Taliban'ın müdahale etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'a yönelik tepkiler sürüyor. Nangarhar vilayetinin Celalabad kentinde açılan Taliban bayrağı yerine Afganistan bayrağının yeniden asılmasını talep eden protestocular sokaklara döküldü. Yerel kaynaklar, Afganistan bayrakları eşliğinde yürüyen protestoculara Taliban militanlarının müdahale ettiğini, açılan ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirtti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde yürüyüş sırasında art arda silah sesleri duyulurken, büyük panik yaşandığı görüldü.