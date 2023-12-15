Akıllara durgunluk veren olay! Belediye Meclisi'ne el bombası attı, 6'sı ağır 26 kişi yaralandı | Video
Olay Ukrayna'da yaşandı. Belediye meclisinde yaşanan anlaşmazlık sonrası sinirlerine hakim olamayan meclis üyesi içinde çok sayıda kişinin olduğu belediyeye ait odanın içerisine el bombasıyla saldırı düzenledi. Korkunç olayda 6'sı ağır, 26 kişi yaralanırken, saldırı anı kameralara anbean yansıdı.
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