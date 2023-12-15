Video Dünya Akıllara durgunluk veren olay! Belediye Meclisi'ne el bombası attı, 6'sı ağır 26 kişi yaralandı | Video
Akıllara durgunluk veren olay! Belediye Meclisi'ne el bombası attı, 6'sı ağır 26 kişi yaralandı | Video

Akıllara durgunluk veren olay! Belediye Meclisi'ne el bombası attı, 6'sı ağır 26 kişi yaralandı | Video

15.12.2023 | 14:30

Olay Ukrayna'da yaşandı. Belediye meclisinde yaşanan anlaşmazlık sonrası sinirlerine hakim olamayan meclis üyesi içinde çok sayıda kişinin olduğu belediyeye ait odanın içerisine el bombasıyla saldırı düzenledi. Korkunç olayda 6'sı ağır, 26 kişi yaralanırken, saldırı anı kameralara anbean yansıdı.

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