Video Dünya Almanya’da festival karıştı: 26 polis yaralandı | Video
Almanya’da festival karıştı: 26 polis yaralandı | Video

Almanya’da festival karıştı: 26 polis yaralandı | Video

09.07.2023 | 12:45

Almanya’nın Frankfurt şehrinin kuzeyindeki Giessen kasabasında yapılan Eritre Kültür Festivali’nde çıkan olaylarda 26 polis yaralandı.

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Almanya'nın Frankfurt şehrinin kuzeyindeki Giessen kasabasında düzenlenen Eritre Kültür Festivali'nin, otoriter Eritre rejimi tarafından bir propaganda malzemesi olarak kullanılmasına tepki gösteren protestocular polisle çatıştı. Dün saatlerce süren çatışmalar sonucu 26 polisin yaralandığı açıklandı. Kalabalığı bastırmak için cop ve biber gazı kullanan polis, 100'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Protestocuların polise şişe ve taş attığı ve bazı araçlara hasar verdikleri belirtilirken, kasaba merkezi trafiğe kapatıldı.

Kasaba yetkilileri, geçen yıl benzer bir olayın patlak vermesinin ardından festivalin devam etmesini durdurmaya çalışmış ancak yerel mahkeme yasağı bozmuştu. Eritreliler Avrupa Birliği ülkelerine yerleşmek isteyen en büyük Afrikalı göçmen gruplarından birini oluştururken, son yıllarda Almanya çok sayıda Eritreliye sığınma hakkı verdi.

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