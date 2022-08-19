Avrupa’yı şiddetli fırtına vurdu: 13 ölü | Video

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Avrupa’nın orta ve güney bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Fransa’nın Corsica Adası’nda 6, Avusturya’da 5 ve İtalya’da 2 kişi hayatını kaybetti.
AVUSTURYA'DA 5 CAN KAYBI
Orta Avrupa ülkesi Avusturya'nın Carinthia bölgesinde de bir gölün yakınında fırtına nedeniyle ağacın devrilmesi sonucu 2 kız çocuğu hayatını kaybetti. Daha sonra, Aşağı Avusturya bölgesinde yine düşen bir ağaç nedeniyle 3 ölüm daha bildirildi.
İTALYA'DA 2 KİŞİ ÖLDÜ
Avrupa'nın güneyinde yer alan İtalya'da Toskana bölgesindeki farklı noktalarda da şiddetli fırtına ağaçları devirirken, bir erkek ve bir kadın olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi. Şiddetli rüzgarların etkisi gösterdiği Venedik'te kafelerdeki şemsiyeler San Marco Meydanı'na sürüklendi, St. Mark Bazilikası'nın çan kulesindeki tuğlaları yerinden söküldü. Toskana'daki ve daha kuzeydeki Ligurya'daki sahil beldeleri de fırtınalardan olumsuz etkilendi. Toskona'da bir dönme dolabın şiddetli fırtınada zarar gördüğü gördüğü anlar da sosyal medyaya yansıdı.