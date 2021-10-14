Video Dünya Azerbaycan'da 5 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video
Azerbaycan'da 5 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video

Azerbaycan'da 5 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video

14.10.2021 | 10:50

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dün kamyonun çarptığı yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerini ortaya çıktı. Kamyon sürücüsünün kazadan sonra durmayarak yoluna devam ettiği görüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, başkent Bakü'de dün 5 kişinin hayatını kaybetmesine ve 25 kişinin yaralanmasına yol açan trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, seyir halindeki yolcu otobüsüne arkadan gelen kamyonun çarptığı görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle devrilen otobüs kaldırımdaki durakta bekleyen bazı yolcuları ezerken, kazaya sebebiyet veren kamyon sürücüsünün ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği kameraya yansıyor.

KALDIRIMDAKİ 4 KİŞİ VE 1 YOLCU ÖLMÜŞTÜ
Mahmud Azizov isimli şoförün kullandığı kamyonun, dün sabah yerel saatle 06.40 (TSİ 05.40) sıralarında havalimanı yolunda yolcu otobüsüne çarpması sonucunda kaldırımda duran 4 kişi ve otobüsteki 1 yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı belirtmişti. Hastaneye kaldırılan yaralıların 8'i ilk müdahalenin ardından taburcu edilirken, 17 kişinin ise tedavisi sürüyor. Kazaya neden olan kamyon şoförü gözaltına alınırken, şoför hakkında dava açılmıştı.

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