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OTOMATİK OYNAT
03:10
Bucha’da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi | Video 04.04.2022 | 10:02
00:24
Irak'ın Felluce kentinde doğal gaz patlaması: 8 yaralı | Video 04.04.2022 | 08:39
00:39
Ukraynalı ünlü sanatçı Maks Barskih orduya katıldı | Video 03.04.2022 | 16:39
01:23
Macaristan’da halk sandığa gidiyor | Video 03.04.2022 | 15:17
00:31
Rusya, Ukrayna’nın Odessa kentini hedef aldı | Video 03.04.2022 | 14:07
04:13
Irpin’de imha edilen Rus tankları görüntülendi | Video 03.04.2022 | 12:44
05:01
01:12
Bakü’de gece kulübünde patlama! 1 ölü, 31 yaralı | Video 03.04.2022 | 09:43
02:10
Pakistan'da ilk teravih namazı | Video 03.04.2022 | 08:34
01:14
Rus askerlerinden temizlenen Borodyanka'da büyük yıkım görüntülendi | Video 02.04.2022 | 13:48
02:31
Rusya'nın Stoyanka'da vurduğu akaryakıt istasyonu harabeye döndü | Video 02.04.2022 | 13:03
02:10
Rus ordusu Ukrayna’nın kuzey bölgelerinden çekiliyor | Video 01.04.2022 | 16:24
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Ukrayna’da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı | Video 01.04.2022 | 15:44
02:04
Rus güçleri, Gostomel'deki havaalanını terk etti | Video 01.04.2022 | 14:54
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Kiev Prensesi Olga’nın heykeli kum torbalarıyla kapatıldı | Video 01.04.2022 | 09:44
09:42
Zelenskiy: “Ruslar, zayıf olduğumuz yerlerden saldırabilir” | Video 01.04.2022 | 08:58
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Odessa'da hava saldırıları nedeniyle siren sesleri yeniden çaldı | Video 31.03.2022 | 15:20
00:13
Ukrayna ordusu Rus tankını tek atışla imha etti | Video 31.03.2022 | 14:01
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Ukrayna ordusu Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu | Video 31.03.2022 | 13:51
Ukrayna’nın Kiev bölgesinde bulunan Bucha kentinde Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus konvoyu görüntülendi.