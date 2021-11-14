Bulgaristan’da halk sandık başına gitti | Video

Bulgaristan'da halk parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor.

Bulgaristan'da geçtiğimiz nisan ve temmuz aylarında gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından hükümet kurma çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine erken genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi için halk bugün sandık başına gidiyor. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, yerel saatle 20.00'da son bulacak. Yılbaşından bu yana üçüncü kez sandık başına gidilen ülkede bugün 6 milyon 708 bin 18 kayıtlı seçmen oy kullanacak. Bugün yapılan parlamento seçimlerinde 20 siyasi parti ve koalisyon yarışırken, cumhurbaşkanlığı için de 24 aday kıyasıya mücadele edecek. Kamuoyu araştırma şirketlerinin seçim öncesi yoklamalarına göre, galibiyet yarışında uzun yıllar başbakanlık görevini yürüten Boyko Borisov'un merkez sağ Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) ile Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) önde görünüyor. Ancak Harvard Üniversitesinde eğitim aldığı ve daha sonra da aynı üniversitede ekonomi alanında ders verdiği için "Harward İkilisi" olarak anılan Kiril Petkov ve Asen Vasilev'in kurduğu Değişime Devam Partisi'nin (PP) BSP'yi üçüncü konuma itebileceği belirtiliyor. Kamuoyu yoklamaları, şov programı sunucusu ve şarkıcı Slavi Trifonov tarafından geçen yıl kurulan ve nisan ayındaki seçimlerde sürpriz bir şekilde en fazla oyu alan Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisi'ni dördüncü olarak gösterirken, ülkedeki Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin (HÖH) parlamentoda beşinci siyasi güç olması bekleniyor. Anket sonuçları 240 sandalyelik parlamentoya yüzde 4'lük barajı aşarak toplam 6 siyasi partinin gireceğini gösterirken, meclise girecek partiler arasında Demokratik Bulgaristan ve Ayağa Kalk Bulgaristan-Biz Geliyoruz partilerinin de olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de ikamet eden çifte vatandaşlığa sahip binlerce Bulgaristanlı Türk, Bursa, İstanbul, İzmir, Edirne, Manisa ve daha birçok yerleşim yerinde kurulan sandıklarda oylarını kullanıyor. Balkan derneklerinin verdiği bilgiye göre, Türkiye'de yaklaşık 350 bin oy hakkı olan Bulgaristan vatandaşı bulunuyor.

SİYASİ DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK Mİ?

Daha önce yapılan her iki seçimde de hükümet kurulamaması ve siyasi partiler arasında uzlaşı sağlanamaması nedeniyle ülkedeki mevcut durumu siyasi düğüm olarak adlandıran gözlemciler, bu seçimde de herhangi bir partinin parlamentoda çoğunluğu elde etmesinin zor olduğunu vurguluyor.

TÜRKLERİN PARTİSİ İLK DEFA KENDİ ADAYIYLA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNE KATILIYOR

Bulgaristan'daki Türk ve Müslümanların oluşturduğu HÖH, kurulduğu 1990 yılından bu yana ilk defa kendi cumhurbaşkanı adayını çıkardı. Daha önceki seçimlerde diğer partilerin cumhurbaşkanı adaylarını destekleyen HÖH, bu defa kendi adayıyla yarışıyor. Partinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı milletvekili adayı, aynı zamanda da cumhurbaşkanlığına aday. Bulgaristan'da azınlığın partisi konumundaki HÖH'ün cumhurbaşkanlığı yarışında öne geçmesinin imkansız olduğu kaydediliyor. Ancak söz konusu adaylığın parti tabanını hareketlendirmesi ve parlamento seçimlerinde partiye yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. Son 2 yılda kurulan yeni partilerin gerisinde kalan HÖH, parlamentodaki üçüncü siyasi güç konumuna dönmek istiyor.

Öte yandan Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali'deki yerel gazeteler, Bulgaristan'ın ülke tarihinde ilk Türk asıllı cumhurbaşkanı adayının Sali Şaban olduğunu hatırlatıyor. Şaban, 2001 yılında Ulusal Birlik Hareketi adayı olarak cumhurbaşkanı seçimine katılmıştı.