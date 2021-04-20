Video Dünya Çarptığı yayayı metrelerce yükseğe fırlattı | Video

Çarptığı yayayı metrelerce yükseğe fırlattı | Video

Çarptığı yayayı metrelerce yükseğe fırlattı | Video
20.04.2021 | 16:49

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İngilterede bir yayaya çarpan araba, adamı metrelerce yükseğe fırlattı. Birmingham'da çekildiği belirtilen görüntüler internette olay yarattı. Polisin, araç sürücüsünü aradığı bildirildi.

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