Video Dünya Çin'de 67 kişiyi taşıyan deniz platformu yan yattı | Video

Çin'de 67 kişiyi taşıyan deniz platformu yan yattı | Video

Çin'de 67 kişiyi taşıyan deniz platformu yan yattı | Video
25.07.2021 | 15:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çin'de 67 kişiyi taşıyan deniz platformu yan yattı | Video 01:08
Çin'de 67 kişiyi taşıyan deniz platformu yan yattı | Video 25.07.2021 | 15:04
Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü 04:37
Atina'da aşı zorunluluğuna karşı düzenlenen protesto çatışmaya dönüştü 25.07.2021 | 11:26
Belçika'yı yine sel vurdu | Video 03:33
Belçika'yı yine sel vurdu | Video 25.07.2021 | 11:05
Jennifer Lopez'den 52. yaşına özel paylaşım! Sosyal medya sallandı | Video 00:30
Jennifer Lopez'den 52. yaşına özel paylaşım! Sosyal medya sallandı | Video 25.07.2021 | 10:44
Kaliforniya'daki en büyük orman yangını evleri küle çevirdi | Video 02:17
Kaliforniya'daki en büyük orman yangını evleri küle çevirdi | Video 25.07.2021 | 10:03
Yemen'i sel vurdu: 14 ölü | Video 01:26
Yemen'i sel vurdu: 14 ölü | Video 25.07.2021 | 08:49
İngiltere'de fırtına! Yıldırım düşen evde yangın çıktı 02:05
İngiltere'de fırtına! Yıldırım düşen evde yangın çıktı 24.07.2021 | 13:57
Hindistan'da sel felaketi: 100'den fazla ölü! 00:41
Hindistan'da sel felaketi: 100'den fazla ölü! 24.07.2021 | 12:44
Malezya polisinden 'Bitcoin' operasyonu! Üstünden silindirle böyle geçtiler... 00:47
Malezya polisinden 'Bitcoin' operasyonu! Üstünden silindirle böyle geçtiler... 24.07.2021 | 11:57
Avustralya’da protesto gösterileri! Çok sayıda gözaltı 00:22
Avustralya’da protesto gösterileri! Çok sayıda gözaltı 24.07.2021 | 10:24
Johnson'ı yalancılıkla suçlayan milletvekili parlamentodan kovuldu | Video 04:17
Johnson'ı "yalancılıkla" suçlayan milletvekili parlamentodan kovuldu | Video 23.07.2021 | 16:29
Hindistan'ı sel ve heyelan vurdu: 36 ölü | Video 02:55
Hindistan'ı sel ve heyelan vurdu: 36 ölü | Video 23.07.2021 | 16:02
Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 51'e yükseldi | Video 01:52
Çin'deki sel felaketinin bilançosu artıyor: Can kaybı 51'e yükseldi | Video 23.07.2021 | 15:01
Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktı | Video 04:07
Açılışına saatler kala olimpiyat karşıtları Tokyo'da sokaklara çıktı | Video 23.07.2021 | 13:26
Mucize kurtuluş kamerada! Çin'i vuran selde çöken evin altında kalan bebek böyle kurtarıldı | Video 00:21
Mucize kurtuluş kamerada! Çin'i vuran selde çöken evin altında kalan bebek böyle kurtarıldı | Video 23.07.2021 | 12:12
Nijer’de çocukların yüzü Türkiye ile güldü | Video 05:27
Nijer’de çocukların yüzü Türkiye ile güldü | Video 23.07.2021 | 11:19
Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya'da yoğun güvenlik önlemleri | Video 04:19
Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya'da yoğun güvenlik önlemleri | Video 23.07.2021 | 09:56
Hacılar, veda tavafı yaptı | Video 07:52
Hacılar, veda tavafı yaptı | Video 22.07.2021 | 16:13
Bolivya'da maç öncesi şeytan hortumu paniği | Video 00:35
Bolivya'da maç öncesi "şeytan hortumu" paniği | Video 22.07.2021 | 16:02
Ukrayna’yı yeniden sel vurdu | Video 01:06
Ukrayna’yı yeniden sel vurdu | Video 22.07.2021 | 15:10

Çin’in güney kesimindeki Huizhou kenti kıyılarında 67 kişinin bulunduğu açık deniz inşaat platformunun yan yatması sonucu bazıları suya düşerken, 4 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Huizhou kenti açıklarında 67 kişinin bulunduğu açık deniz platformunun yerel saatle 11.26'da yan yattığı belirtildi. Platformdakiler denize düşerken, kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla 63 kişi güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı, 4 kişinin ise kayıp durumda olduğu aktarıldı. Platformun açık sularda rüzgar enerjisi donanımlarının inşasında kullanıldığı ifade edildi. Kazanın nedeni araştırılırken, helikopterlerin de katıldığı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA