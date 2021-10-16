Video Dünya Çin'in Shenzhou-13 mekiği uzay istasyonundaki çekirdek modülüne kenetlendi
Çin'in Shenzhou-13 mekiği uzay istasyonundaki çekirdek modülüne kenetlendi

Çin'in Shenzhou-13 mekiği uzay istasyonundaki çekirdek modülüne kenetlendi

16.10.2021 | 12:12

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Çin'in 6 ay sürecek olan en uzun insanlı uzay görevi kapsamında 3 mürettebatı taşıyan Shenzhou-13 mekiği, uzay istasyonundaki çekirdek modülüne kenetlendi.

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Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklama göre başkent Pekin saatiyle 00.23'te ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan ve 3 taykonotu taşıyan Shenzhou-13 insanlı uzay aracının, Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'ye kenetlendiği bildirildi. Yapılan hazırlıkların ardından taykonot Zhai Zhigang, Tianhe çekirdek modülünün kapağını açtı ve diğer taykonotlar Wang Yaping ve Ye Guangfu sırayla çekirdek modüle giriş yaptı.


Çin'in uzay programı için rekor olan 6 aylık süre boyunca yörüngede kalacaklar
Ekip, ülkenin ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren taykonotu Zhai Zhigang, Çin'in uzay istasyonunu ziyaret edip araç dışı faaliyetler gerçekleştirecek ilk kadın taykonot olan Wang Yaping ve uzaya ilk kez çıkan taykonot Ye Guangfu'dan oluşuyor. Ekibin bu yıl Haziran ile Eylül ayları arasında uzayda olan Shenzhou-12 mürettebatının 3 aylık görev süresini geçmesi ve Çin'in insanlı uzay görevi süresinde yeni bir rekora imza atması planlanıyor. Taykonotlar uzayda geçireceği 6 ayın ardından dönüş kapsülünü kullanarak Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng'e iniş yapacak.

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