Video Dünya Dağlık Karadağ'da mayın patladi: 2'si gazeteci 3 kişi hayatını kaybetti | Video

Dağlık Karadağ'da mayın patladi: 2'si gazeteci 3 kişi hayatını kaybetti | Video

Dağlık Karadağ'da mayın patladi: 2'si gazeteci 3 kişi hayatını kaybetti | Video
04.06.2021 | 15:56

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Dağlık Karabağ’da Ermenistan askerlerinin döşediği mayın, gazetecileri taşıyan otobüs geçtiği sırada infilak etti. Patlamada, Az TV ve AZERTAC Haber Ajansı’ndan iki gazeteci ve Kelbecer'in Susuzluk köy icra yetkilisi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

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Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'daki Kelbecer bölgesinde, Ermenistan askerlerinin döşediği mayın, gazetecileri taşıyan otobüs geçtiği sırada yerel saatle 11.00'da patladı. Patlama sonucunda, Az TV kameramanı Siraj Abishov, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı AZERTAC muhabiri Maharram Ibrahimov ve Kelbecer'in Susuzluk köy icra yetkilisi Arif Aliyev hayatını kaybetti. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'ndan 4 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Ermeni silahlı kuvvetleri, 1949 Cenevre Sözleşmelerinin gerekleri de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukukun temel norm ve ilkelerini ağır ihlal ederek topraklarımızı basarak vatandaşlarımıza karşı suç işlemeye devam ediyor" denildi. Açıklamada, patlamaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Karabağ'da savaşın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 20 Azerbaycanlı sivil ve 7 asker hayatını kaybetti.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ile ateşkes mutabakatının imzalandığı 10 Kasım 2020'den bugüne kadar işgalden kurtarılan topraklarda, mayın nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, savaşın bittiği günden bugüne kadar 20 Azerbaycanlı sivil ile 7 asker, Ermenistan güçlerinin döşediği mayınlar nedeniyle hayatını kaybetti.
Söz konusu dönemde, 86 asker ile 29 sivil ise mayın patlaması sonucu yaralandı.

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