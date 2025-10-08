Video Dünya Ekvador Devlet Başkanı Noboa'nın aracına taşlı ve silahlı saldırı düzenlendi | Video
Ekvador Devlet Başkanı Noboa'nın aracına taşlı ve silahlı saldırı düzenlendi | Video

Ekvador Devlet Başkanı Noboa'nın aracına taşlı ve silahlı saldırı düzenlendi | Video

08.10.2025 | 08:59

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın aracına taşlı ve silahlı saldırı düzenlendi. Noboa saldırıdan yara almadan kurtulurken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın aracına taşlı ve silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Ekvador Çevre ve Enerji Bakanı Ines Manzano, Caar eyaletindeki bir su arıtma tesisi açılışına gittiği sırada Noboa'nın konvoyunun 500 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradığını belirterek, "Başkanın arabasına ateş etmek, taş atmak, devlet malına zarar vermek, bunlar suçtur. Buna izin vermeyeceğiz" dedi. Noboa'nın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu aktaran Manzano, olayla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

Ekvador Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Noboa'yı hedef alan saldırının kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Gözaltına alınanlar cinayete teşebbüs ve terör suçlamasıyla yargılanacak" denildi.

EKVADOR YERLİ MİLLİYETLER KONFEDERASYONU GÜVENLİK GÜÇLERİNİ SUÇLADI
Hükümetin dizel sübvansiyonlarını kaldırmasını protesto etmek amacıyla 16 gün önce greve başlayan ve protestolar düzenleyen CONAIE'den (Ekvador Yerli Milliyetler Konfederasyonu) yapılan açıklamada ise, olayların Noboa'nın gelişi için alınan güvenlik önlemleri nedeniyle yaşandığı savunuldu. Polis ve askerlerin "vahşice bir operasyon" gerçekleştirdiği iddia edilen açıklamada, "En azından 5 üyemiz keyfi olarak gözaltına alındı" denildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Berlin’de Filistin’e destek gösterisinde polisten sert müdahale | Video 09:54
Berlin’de Filistin'e destek gösterisinde polisten sert müdahale | Video 08.10.2025 | 08:59
Ekvador Devlet Başkanı Noboa’nın aracına taşlı ve silahlı saldırı düzenlendi | Video 00:22
Ekvador Devlet Başkanı Noboa'nın aracına taşlı ve silahlı saldırı düzenlendi | Video 08.10.2025 | 08:59
ABD’de helikopter düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 01:28
ABD’de helikopter düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 07.10.2025 | 10:50
ABD’de helikopter düştü: 3 yaralı | Video 01:28
ABD’de helikopter düştü: 3 yaralı | Video 07.10.2025 | 10:45
ABD Başkanı Trump’tan Gazze Planı açıklaması: Erdoğan çok güçlü biri | Video 03:12
ABD Başkanı Trump’tan Gazze Planı açıklaması: "Erdoğan çok güçlü biri" | Video 07.10.2025 | 09:02
2025 Nobel Tıp Ödülü, Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi’nin oldu | Video 03:32
2025 Nobel Tıp Ödülü, Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi'nin oldu | Video 06.10.2025 | 14:39
Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı | Video 00:32
Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı | Video 06.10.2025 | 09:04
Hindistan’da sel: En az 18 ölü | Video 02:23
Hindistan’da sel: En az 18 ölü | Video 05.10.2025 | 16:04
Gazze’de can kaybı 67 bin 139’a yükseldi | Video 02:38
Gazze'de can kaybı 67 bin 139'a yükseldi | Video 05.10.2025 | 15:50
Gürcistan’da yerel seçim protestolarında sokaklar savaş alanına döndü | Video 02:51
Gürcistan’da yerel seçim protestolarında sokaklar savaş alanına döndü | Video 05.10.2025 | 08:57
Almanya dron tehdidine karşı savunma merkezi kuracak | Video 01:45
Almanya dron tehdidine karşı savunma merkezi kuracak | Video 05.10.2025 | 08:57
Sumud Filosu’nda bulunan Bekir Develi, İsrail ordusunun işkencelerini anlattı | Video 08:21
Sumud Filosu'nda bulunan Bekir Develi, İsrail ordusunun işkencelerini anlattı | Video 05.10.2025 | 08:57
İsrail, Trump’ın çağrısına rağmen Gazze’yi vurdu: 57 Filistinli hayatını kaybetti | Video 00:50
İsrail, Trump’ın çağrısına rağmen Gazze’yi vurdu: 57 Filistinli hayatını kaybetti | Video 05.10.2025 | 08:57
Erbil’de benzin istasyonunda yangın ve patlama: 7 yaralı | Video 00:51
Erbil’de benzin istasyonunda yangın ve patlama: 7 yaralı | Video 04.10.2025 | 16:33
Bulgaristan’da sel felaketi: 3 ölü | Video 03:01
Bulgaristan'da sel felaketi: 3 ölü | Video 04.10.2025 | 12:54
İsrail’den Küresel Sumud Filosu’nun son teknesi Marinette’ye baskın | Video 05:38
İsrail'den Küresel Sumud Filosu'nun son teknesi Marinette'ye baskın | Video 03.10.2025 | 10:59
Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan’da | Video 04:57
Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da | Video 03.10.2025 | 09:49
İsrailli bakan Ben-Gvir, Sumud Filosu’ndaki aktivistlere hakaret etti: Hepiniz teröristsiniz | Video 03:30
İsrailli bakan Ben-Gvir, Sumud Filosu'ndaki aktivistlere hakaret etti: "Hepiniz teröristsiniz" | Video 03.10.2025 | 09:38
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi | Video 00:14
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi | Video 02.10.2025 | 12:48
Türk aktivist Sinan Akılotu AHaber’de | Video 32:45
Türk aktivist Sinan Akılotu AHaber'de | Video 02.10.2025 | 11:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY