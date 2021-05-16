El-Kassam Tugayları Tel Aviv ve İsrail’in farklı kentlerine füze fırlattı | Video

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail'in Tel Aviv ile birçok kentine füze saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı.

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde sivil ayrımı gözetmeksizin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, gece saatlerinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı. El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, "İsrail'in çocuklar ve kadınlar dahil olmak üzere sivilleri hedef almasına karşılık olarak, Tel Aviv şehrine düzinelerce füzeyle büyük bir hava saldırısı başlattık" ifadelerini kullandı. El Kassam'ın açıklamasının ardından Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu.

EL KASSAM'DAN FARKLI İSRAİL KENTLERİNE SALDIRI

El Kassam Tugayları, Tel Aviv'in yanı sıra Bat Yam, Gan Yavne, Aşdod, Ramat Gan ile birçok kent ve yerleşim birimini hedef aldı. Ramat Gan kentinin hedef alınması sonucu 50 yaşındaki bir İsrailli hayatını kaybetti. Rişon LeTsiyon, Rehovot, Bney Brak, Giv'at Şmuel, Netivot, Zimrat kentlerinin de hedef alınması sonucu can kaybı yaşanmadığı, büyük maddi zarar meydana geldiği belirtildi.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 153 KİŞİ ÖLDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 41'i çocuk, 23'ü kadın olmak üzere 153'e ulaştığı bildirildi.