Filistin’de otomobil alışveriş merkezine daldı: 2 yaralı | Video

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bir otomobilin alışveriş merkezine dalması sonucu 2 kişi yaralandı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Nablus kentinde aracın kontrolünü kaybeden sürücü Alsawalhi adlı alışveriş merkezine daldı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, sürücünün park halindeki aracının çalıştırmasının ardından hızla alışveriş merkezinin içine daldığı görüldü. Alışveriş merkezinin içinde bulunan 1 kişi ise panikle üstüne gelen otomobilden kaçmaya çalıştı. Sürücünün gaz ile freni karıştırdığı düşünülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.