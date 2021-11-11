Video Dünya Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili, yaka paça hastaneye götürüldü | Video
Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili, yaka paça hastaneye götürüldü | Video

Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili, yaka paça hastaneye götürüldü | Video

11.11.2021 | 16:16

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Gürcistan'da tutuklandıktan sonra açlık grevine başlayan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin Rustavi’daki cezaevinden başkent Tiflis’teki Gldani cezaevi hastanesine yaka paça kaldırılma görüntüleri ortaya çıktı.

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Gürcistan'da Rustavi kentindeki 12. Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve açlık grevi yapan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin başkent Tiflis'teki 18. Gldani cezaevi hastanesine kaldırılma görüntüleri ortaya çıktı. Saakaşvili'nin avukatı Nika Gvaramia, eski Cumhurbaşkanının hapishane hastanesine götürülmesine ilişkin Salı günü açıklama yapmıştı. Gvaramia, Saakaşvili'nin reddetmesine rağmen arabadan zorla indirildiğini, darp edildiğini ve sürüklendiğini söylemişti. Gürcistan Özel Cezaevi Servisi eski Cumhurbaşkanı ve destekçilerinin açıklamalarının ardından, Saakaşvilinin hastaneye kaldırılma görüntülerini yayınladı. Görüntülerde Saakaşvili'nin görevliler tarafından kolları ve bacaklarından tutularak yaka paça bir şekilde hastane odasına taşındığı görülüyor.

Özel Cezaevi Servisi açıklamasında, "Kamuoyunun büyük ilgisini göz önünde bulundurarak, Mihail Saakaşvili'nin tıbbi tesise yerleştirilmesinin ve Saakaşvili'nin uyguladığı fiziksel şiddeti aynı zamanda tıbbi ekipmana verdiği zararı gösteren videoları yayınladık. Adalet Bakanlığı'nın Genel Müfettişliği soruşturma başlattı" ifadelerine yer verildi.

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili, 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala 1 Ekim Cuma günü başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12. cezaevine sevk edilmişti. Hapishanede tutuklu olmasına tepki olarak başlattığı açlık grevini sürdüren Saakaşvili'nin sağlık durumunun kötüleşmesini engellemek amacıyla Pazartesi günü bulunduğu cezaevinden başkent Tiflis'teki 18. Gldani Cezaevi hastanesine kaldırılmıştı.

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