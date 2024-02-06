Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü, 65 yaralı | Video
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde kaçak olarak iletilen bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı.
Söndürme çalışmaları 50'den fazla itfaiyeciyle devam ederken, çok sayıda kişinin fabrikada mahsur kaldığından endişe ediliyor.
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