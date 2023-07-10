Hindistan’da sel ve toprak kaymasında can kaybı 22’ye yükseldi | Video 10.07.2023 | 11:12 Hindistan’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında can kaybı 22’ye yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hindistan'ın kuzeyindeki eyaletlerde hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında can kaybı artıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye ulaştığı, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Başkent Yeni Delhi'de okullarda derslere ara verilirken, Himaçal Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde yetkililer halkı gerekli durumlar dışında evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.Himaçal Pradeş'te meydana gelen ani seller nedeniyle bir köprü yıkıldı, kulübeler sel sularına kapılıp sürüklendi. Sel sonucu yol ve köprülerde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Cadde ve sokakların sular altında kaldığı sel bölgelerinde kurtarma ekipleri insanları botlar ve halatlarla evlerinden çıkardı.Meteoroloji servisinden yapılan açıklamada, 1 Haziran'da muson mevsiminin başlamasından bu yana Delhi'nin ortalamadan yüzde 112, Pencap'ın yüzde 100 ve Himaçal Pradeş'in ise yüzde 70 fazla yağış aldığı ifade edildi.