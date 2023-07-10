Hindistan’da sel ve toprak kaymasında can kaybı 22’ye yükseldi | Video
Hindistan’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında can kaybı 22’ye yükseldi.
Himaçal Pradeş'te meydana gelen ani seller nedeniyle bir köprü yıkıldı, kulübeler sel sularına kapılıp sürüklendi. Sel sonucu yol ve köprülerde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Cadde ve sokakların sular altında kaldığı sel bölgelerinde kurtarma ekipleri insanları botlar ve halatlarla evlerinden çıkardı.
Meteoroloji servisinden yapılan açıklamada, 1 Haziran'da muson mevsiminin başlamasından bu yana Delhi'nin ortalamadan yüzde 112, Pencap'ın yüzde 100 ve Himaçal Pradeş'in ise yüzde 70 fazla yağış aldığı ifade edildi.
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