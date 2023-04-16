Hintli eski siyasetçi ve kardeşi canlı yayında vurularak öldürüldü! Kan donduran cinayet kamerada | Video
Hindistan’da eski siyasetçi Atiq Ahmed ve kardeşi Eşref Ahmed, polis koruması altında hastaneye götürüldükleri sırada yapılan canlı yayında başlarından vurularak öldürüldü.
Canlı yayındaki saldırıdan saniyeler önce Atiq Ahmed'e geçtiğimiz günlerde polis tarafından vurularak öldürülen oğlunun cenazesine katılıp katılmadığı sorusunun yöneltildiği ve Atiq Ahmed'in son sözlerinin "Bizi almadılar, biz de gitmedik" olduğu duyuldu.
Saldırının ardından gazeteci kılığına giren 3 saldırgan polise teslim oldu. Saldırganlar ilk ifadelerinde saldırıyı ünlü olmak için işlediklerini dile getirdi. Polis, saldırıda 1 polisin ve 1 gazetecinin de yaralandığını açıkladı.
Cinayetin ardından Uttar Pradeş eyaletinde toplu miting ve protestolar yasaklanırken, cinayet ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Gangsterden siyasetçiye dönüşen Atiq Ahmed'in, suç dünyasında ismi 1979 yılında duyulmaya başlamış ve Uttar Pradeş'te yürürlüğe giren Gangster Yasası uyarınca tutuklanan ilk kişi olmuştu. Atiq Ahmed, 1989'dan itibaren ise Allahabad'da art arda beş dönem meclis üyesi olarak seçilmişti. Hakkında adam kaçırma ve cinayet dahil 100'e yakın dava açılan Atiq Ahmed, 2008'den bu yana hapiste bulunuyordu. Atiq Ahmed, 2006'da Umesh Pal'ın kaçırılması ile ilgili görülen davada mahkeme tarafından 28 Mart'ta ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
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