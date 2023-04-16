Video Dünya Hintli eski siyasetçi ve kardeşi canlı yayında vurularak öldürüldü! Kan donduran cinayet kamerada | Video
Hintli eski siyasetçi ve kardeşi canlı yayında vurularak öldürüldü! Kan donduran cinayet kamerada | Video

Hintli eski siyasetçi ve kardeşi canlı yayında vurularak öldürüldü! Kan donduran cinayet kamerada | Video

16.04.2023 | 13:02

Hindistan’da eski siyasetçi Atiq Ahmed ve kardeşi Eşref Ahmed, polis koruması altında hastaneye götürüldükleri sırada yapılan canlı yayında başlarından vurularak öldürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hindistan'da canlı yayın sırasında cinayet işlendi. Adam kaçırma suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen eski siyasetçi Atiq Ahmed ve kardeşi Eşref Ahmed, Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Allahabad'da polis koruması altında elleri kelepçeli şekilde hastaneye götürüldükleri sırada yapılan canlı yayında başlarından vurularak öldürüldü. Görüntülerde, saldırganların Atiq Ahmed ve kardeşini yakın mesafeden başlarından vurmalarının ardından kurşun yağdırdıkları görüldü.

Canlı yayındaki saldırıdan saniyeler önce Atiq Ahmed'e geçtiğimiz günlerde polis tarafından vurularak öldürülen oğlunun cenazesine katılıp katılmadığı sorusunun yöneltildiği ve Atiq Ahmed'in son sözlerinin "Bizi almadılar, biz de gitmedik" olduğu duyuldu.

Saldırının ardından gazeteci kılığına giren 3 saldırgan polise teslim oldu. Saldırganlar ilk ifadelerinde saldırıyı ünlü olmak için işlediklerini dile getirdi. Polis, saldırıda 1 polisin ve 1 gazetecinin de yaralandığını açıkladı.

Cinayetin ardından Uttar Pradeş eyaletinde toplu miting ve protestolar yasaklanırken, cinayet ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gangsterden siyasetçiye dönüşen Atiq Ahmed'in, suç dünyasında ismi 1979 yılında duyulmaya başlamış ve Uttar Pradeş'te yürürlüğe giren Gangster Yasası uyarınca tutuklanan ilk kişi olmuştu. Atiq Ahmed, 1989'dan itibaren ise Allahabad'da art arda beş dönem meclis üyesi olarak seçilmişti. Hakkında adam kaçırma ve cinayet dahil 100'e yakın dava açılan Atiq Ahmed, 2008'den bu yana hapiste bulunuyordu. Atiq Ahmed, 2006'da Umesh Pal'ın kaçırılması ile ilgili görülen davada mahkeme tarafından 28 Mart'ta ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hintli eski siyasetçi ve kardeşi canlı yayında vurularak öldürüldü! Kan donduran cinayet kamerada | Video 00:07
Hintli eski siyasetçi ve kardeşi canlı yayında vurularak öldürüldü! Kan donduran cinayet kamerada | Video 16.04.2023 | 13:02
ABD’de raydan çıkan tehlikeli madde yüklü trende yangın! | Video 00:40
ABD’de raydan çıkan tehlikeli madde yüklü trende yangın! | Video 16.04.2023 | 11:28
Fransa’da protestolarda tansiyon yükseliyor | Video 00:51
Fransa'da protestolarda tansiyon yükseliyor | Video 14.04.2023 | 23:29
Sudan’da orduya ait savaş uçakları başkentteki bazı noktaları vurdu 00:57
Sudan'da orduya ait savaş uçakları başkentteki bazı noktaları vurdu 15.04.2023 | 16:21
PKK yandaşlarından Erdoğan’a alçak slogan: CHP’nin desteğini alan HDP’den hadsiz yürüyüş... 00:07
PKK yandaşlarından Erdoğan'a alçak slogan: CHP'nin desteğini alan HDP'den hadsiz yürüyüş... 15.04.2023 | 14:51
Fransız polisinden kadına şiddet 00:05
Fransız polisinden kadına şiddet 15.04.2023 | 14:39
Japonya Başbakanı Kişida’nın Wakayama ziyaretinde patlama sesi duyuldu 01:01
Japonya Başbakanı Kişida'nın Wakayama ziyaretinde patlama sesi duyuldu 15.04.2023 | 10:19
Avrupa Halter Şampiyonası’nda skandal! Azerbaycan bayrağına canlı yayında çirkin saldırı! 00:45
Avrupa Halter Şampiyonası'nda skandal! Azerbaycan bayrağına canlı yayında çirkin saldırı! 15.04.2023 | 10:17
İMECE uydusunun uzaya fırlatılma anı kamerada | SON DAKİKA 06:33
İMECE uydusunun uzaya fırlatılma anı kamerada | SON DAKİKA 15.04.2023 | 10:11
Çekya’da Türk Bayrağı hazımsızlığı: Mersin Yenişehir Belediyesi’nin bayraklı sevincine müdahale kamerada! 01:37
Çekya'da Türk Bayrağı hazımsızlığı: Mersin Yenişehir Belediyesi'nin bayraklı sevincine müdahale kamerada! 15.04.2023 | 08:35
Pentagon’daki sızıntıyı yapan kişi yakalandı | Video 02:10
Pentagon'daki sızıntıyı yapan kişi yakalandı | Video 14.04.2023 | 10:42
Pakistan’da fabrikada yangın: 4 ölü, 13 yaralı | Video 02:14
Pakistan'da fabrikada yangın: 4 ölü, 13 yaralı | Video 13.04.2023 | 10:40
Meksika’da dolu yağışı sele neden oldu | Video 01:58
Meksika’da dolu yağışı sele neden oldu | Video 12.04.2023 | 00:07
Rusya’daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı | Video 02:37
Rusya'daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı | Video 11.04.2023 | 12:53
ABD’de cami imamı secdede bıçaklandı! O anlar kamerada | Video 00:34
ABD'de cami imamı secdede bıçaklandı! O anlar kamerada | Video 11.04.2023 | 10:37
Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı | Video 00:20
Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı | Video 10.04.2023 | 16:50
Fransa’nın Marsilya kentinde bir anda çöken binada cansız bedenlere ulaşıldı | Video 00:27
Fransa'nın Marsilya kentinde bir anda çöken binada cansız bedenlere ulaşıldı | Video 10.04.2023 | 13:46
Düğünde panik! Gelin 5 saniyede 4 el ateş ettikten sonra kayıplara karıştı | Video 00:27
Düğünde panik! Gelin 5 saniyede 4 el ateş ettikten sonra kayıplara karıştı | Video 10.04.2023 | 11:23
İran’da 66 kız öğrenci daha zehirlendi! 3 ayda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi | Video 02:00
İran’da 66 kız öğrenci daha zehirlendi! 3 ayda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi | Video 10.04.2023 | 10:14
Meksika’da ağaç devrilmesi sonucu 1 bebek öldü, 12 kişi yaralandı | Video 01:34
Meksika’da ağaç devrilmesi sonucu 1 bebek öldü, 12 kişi yaralandı | Video 09.04.2023 | 00:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA