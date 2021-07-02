İngiliz eşini öldürüp hırsızlık süsü vermişti. Yunan koca, mahkemeye böyle getirildi | Video

Günlerdir dünya basınına konu olan, Yunanistan’da işlenen bir cinayetin perde arkası aydınlanıyor. Başkent Atina yakınlarında bulunan Glika Nera kasabasındaki bir villada İngiliz Caroline Crouch, Yunan kocası Babis Anagnostopulos tarafından öldürülmesinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Yunan kocanın, eşinin hırsızlar tarafından öldürüldüğü iddialarına rağmen cinayeti işlediği ve olaya hırsızlık süsü verdiği tespit edilirken, işin içinde uyuşturucu kartelleri ve uluslararası kaçakçılık zinciri de dahil oldu.

Günlerdir dünya basınına konu olan, Yunanistan'da işlenen bir cinayetin perde arkası aydınlanıyor. Başkent Atina yakınlarında bulunan Glika Nera kasabasındaki bir villada İngiliz kadının Yunan kocası tarafından öldürülmesinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Yunan kocanın, eşinin hırsızlar tarafından öldürüldüğü iddialarına rağmen cinayeti işlediği ve olaya hırsızlık süsü verdiği tespit edilirken, işin içinde uyuşturucu kartelleri ve uluslararası kaçakçılık zinciri de dahil oldu.