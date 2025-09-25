Video Dünya İran, İsrail’in gizli nükleer belgelerini yayınladı | Video
25.09.2025 | 09:19

İran Devlet Televizyonu, İsrail’in gizli nükleer faaliyetlerine ilişkin belgeler, ABD ve Avrupa’nın desteğini gösteren kayıtlar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin işbirliğine dair bilgiler, Grossi’ye ait kişisel fotoğraflar, İsrail içinden çekilen video görüntüleri ve Savunma Bakanı Israel Katz’a ait olduğu öne sürülen bir evin görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı.

İran Devlet Televizyonu, İsrail'e ait ele geçirilen belgeler ve fotoğraflara ilişkin "Örümceğin Gizli Hazinesi" adlı bir belgesel yayımladı. Belgeselde, İsrail'in gizli nükleer faaliyetlerine dair stratejik ve hassas bilgilerin yanı sıra, silah projelerine ilişkin geniş arşiv ve bu projelerde görev alan araştırmacılar, bilim insanları ile aralarında ABD'li ve Avrupalı üst düzey yöneticilerin de bulunduğu isimler kamuoyuna açıklandı.

GROSSİ'YE AİT KİŞİSEL FOTOĞRAFLAR DA PAYLAŞILDI
Görüntülerde, İsrail'in nükleer silah geliştirme programına ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin destek verdiğine ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin İsrail ile işbirliği yaptığına dair belgeler yer aldı. Grossi'ye ait kişisel fotoğrafların yanı sıra, İran İstihbaratı için çalışan bir kişi tarafından İsrail içinde çekilen video kayıtları ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'a ait olduğu öne sürülen bir evin görüntüsü de belgeselde paylaşıldı.

MİLYONLARCA SAYFA BİLGİ ÜLKEYE GETİRİLDİ
Belgeselde konuşan İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, önceden belirlenen üslerden alınan belgelerin kapsamlı bir istihbarat operasyonunun parçası olduğunu belirterek, ülkeye milyonlarca sayfa değerli bilginin getirildiğini açıkladı. Hatib, belgelerde İsrail'in silah projeleri, nükleer silahların yenilenmesi, uluslararası ortaklıklar, idari yapıya dair ayrıntılar, ilgili tesisler ile şirketlerin adresleri ve tüm işbirlikçilerin bilgilerinin yer aldığını kaydetti. Hatib, "Son derece karmaşık ve çok katmanlı bir operasyonla rejimin en gizli merkezlerine sızılarak nükleer, askeri, istihbari ve bilimsel alanlardaki kritik bilgilere ulaşıldı. Bugün açıklananlar ise bu bilgilerin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. Bundan sonraki en önemli ve zorlu görev elde edilen bilgilerin işlenmesi ve bu nükleer projelerle bağlantılı kişi ile örgütsel ağların tespit edilmesidir" dedi.

KRİTİK TESİSLER 12 GÜNLÜK SAVAŞTA HEDEF ALINDI
Elde edilen belgelerde, askeri ve bilimsel amaçlarla kullanılan hassas tesislere dair ayrıntılı bilgilerin bulunduğunu aktaran Hatib, "Bu tesislerden bazıları, koordinatlarının füze birliklerimize iletilmesiyle 12 günlük savaşta hedef alındı. Ayrıca açıklanan bu küçük bölüm bile, ABD yönetimi ve bazı Avrupa ülkelerinin Siyonist rejimle işbirliğini açıkça ortaya koyuyor. Belgeler, ABD yetkililerinin ve senatörlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na baskı yaparak ülkemizin barışçıl nükleer programına dair bilgileri ele geçirdiklerini de gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL İÇERİSİNDEN İŞBİRLİĞİ YAPILDI"
Hatib, İsrail içerisinden destek aldıklarını belirterek, "İsrail'in nükleer ve askeri kurumlarında görevli çok sayıda personel ile bazı vatandaşlar, elde edilen geniş belge arşivine erişilmesi ve belgelerin İsrail'den çıkarılarak İran'a aktarılması konusunda İstihbarat Bakanlığımız ile işbirliği yaptı. Bu işbirliklerinin iki temel nedeni vardı. Biri maddi kazanç, diğeri ise İsrail'in yozlaşmış ve suçlu başbakanı Netanyahu'ya duyulan derin nefretin getirdiği intikam duygusuydu" dedi.

