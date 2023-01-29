İran'da 5.9 büyüklüğündeki depremde 3 can kaybı, 816 yaralı | Video 29.01.2023 | 10:59 İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy şehrinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde en az 3 kişi hayatını kaybetti, 816 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde bulunan Hoy şehrinde dün yerel saatle 21.44'te meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşiyor. Batı Azerbaycan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen şiddetli sarsıntı nedeniyle en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 816 kişinin de yaralandığı bildirildi. Depremde yaklaşık 70 köyde hasar oluştuğu aktarıldı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremin başkent Tahran başta olmak üzere Tebriz ve Urmiye şehirlerinde de hissedildiği belirtilmişti.