Video Dünya İran’da yeni toplu zehirlenme vakaları iddiası | Video
İran’da yeni toplu zehirlenme vakaları iddiası | Video

İran’da yeni toplu zehirlenme vakaları iddiası | Video

18.04.2023 | 12:24

İran’ın Tebriz, Senendec, Urumiye ve Kerec kentlerinde bulunan bazı okullarda öğrencilere yönelik zehirlenme vakaları görüldüğü iddia edildi.

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İran'da kız öğrencilerin toplu zehirlenme vakaları devam ediyor. Ülkede sosyal medyada yeni paylaşılan ve Tebriz, Senendec, Urumiye ve Kerec kentlerinde bulunan bazı kız okullarında öğrencilerin kimyasal gaz ile zehirlendikleri iddia edildiği görüntüler büyük tepki topladı. Paylaşılan görüntülerde, bazı kız öğrencilerin zehirlenmenin etkisiyle baygın bir halde yere oturdukları ve nefes almakta zorlandıkları görülürken, okul önlerinde de ambulansların hazır bir şekilde beklediği görüldü. İranlı yetkililer konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, sosyal medya kullanıcıları zehirlenmelerin Senendec kentindeki Nesibe Lisesi, Urumiye kentindeki Ferzangan Lisesi, Kerec kentindeki Muhammed Baqer Lisesi ve yine Kerec'teki Melekzade adlı İlköğretim Okulu ve Tebriz kentindeki Aseman İlköğretim Okulu olmak üzere toplam 5 kız okulunda görüldüğünü iddia etti.

İRAN'DA ÖĞRENCİLERİN TOPLU ZEHİRLENME VAKALARI
Ülkedeki ilk zehirlenmeler, 30 Kasım 2022'de Kum'daki Nur Teknik Lisesi'nden 18 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla görülmüştü.
İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, İran'da 30 Kasım'dan bu yana toplam 25 eyaletteki 230 okulda meydana gelen toplu zehirlenme vakalarında 5 bini aşkın öğrencinin zehirlendiğini açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ali Hamaney, kız öğrencilerin zehirlenmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, zehirlenme vakalarını "insanlık suçu" şeklinde adlandırarak, yetkililerden olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli şekilde cezaya çarptırılması talimatını vermişti.

İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei ise ülke genelindeki okullara yayılan ve kız öğrencileri hedef alan saldırıları gerçekleştirenlerin "yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak" suçlamasıyla idamla yargılanacaklarını söylemişti.

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