İspanya'nın kuzeyi kar yağışına teslim | Video

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İspanya'da etkisini sürdüren kar yağışı, ülkenin kuzey kesimini beyaza bürüdü.
İspanya'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Galiçya, Aragon, Castilla ve Leon ile Navarra kar yağışına teslim oldu. Alto Gallego bölgesini ise kar fırtınası vururken, Fransa ile İspanya sınırında yer alan sıradağlar Pireneler'de de kar kalınlığı arttı. Park halindeki araçlar kara gömülürken, yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerde çok sayıda yol trafiğe kapandı.
İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (Aemet), Pireneler ve merkezindeki Kantabria'da çığ riskinin bulunduğu konusunda uyarı yaptı. Olumsuz hava koşullarının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.