Video Dünya İsrailli yerleşimciler, Filistinli ailenin evini ateşe verdi | Video
İsrailli yerleşimciler, Filistinli ailenin evini ateşe verdi | Video

İsrailli yerleşimciler, Filistinli ailenin evini ateşe verdi | Video

26.03.2023 | 12:23

İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah'taki Sinjil kasabasında Filistinli bir ailenin evini ateşe verdi.

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İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları devam ediyor. İsrailli yerleşimciler sabah saatlerinde Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah'taki Sinjil kasabasında Filistinlilere ait bir evi ateşe verdi. Yerel kaynaklar, evin sahibi olan 35 yaşındaki Ahmad Maher Awashreh ve ailesinin, 4 İsrailli yerleşimcinin saldırısından kurtulduğunu söyledi. Awashreh, alevler evi sarmadan çevredekiler sayesinde çocuklarının ve kendisinin kurtulduğunu söyledi. 650 binden fazla İsrailli yerleşimci, uluslararası hukuku ihlal ederek Batı Şeria'nın bazı kısımlarını yasadışı bir şekilde işgal ediyor.

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