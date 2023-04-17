İtalya'da 400 milyon euroluk 2 ton kokain ele geçirildi | Video
İtalya'nın Katanya şehri açıklarında paketlenmiş halde denize atılan ve piyasa değeri 400 milyon euronun üzerinde olduğu tahmin edilen 2 ton kokain ele geçirildi.
İtalya tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olduğu iddia edilen olayda kokainlerin, yük gemileri tarafından denize atıldığı ve daha sonra karaya alınarak satılacağı üzerinde duruluyor.
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